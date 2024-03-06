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Песков рассказал о востребованности Всемирного фестиваля молодежи

Песков рассказал о востребованности Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал о востребованности Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодёжи - востребованная площадка, молодёжь не хочет оставаться в рамках тех стереотипов, которые ей в некоторых странах пытаются навязать, РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:13

2024-03-06T14:13

2024-03-06T14:48

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодёжи - востребованная площадка, молодёжь не хочет оставаться в рамках тех стереотипов, которые ей в некоторых странах пытаются навязать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я знаю, что более 300 тысяч человек по всему миру хотели сюда попасть, то есть это востребованная площадка. Молодёжь мира хочет общения, она не собирается оставаться в рамках тех шоу, тех стереотипов, которые пытаются в некоторых странах навязать", - сказал Песков журналистам на Всемирном фестивале молодёжи.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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2024

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)