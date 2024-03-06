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Молдавские фермеры выступили против "принудительной коллективизации" - РИА Новости, 06.03.2024
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13:19 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931446960.html
Молдавские фермеры выступили против "принудительной коллективизации"
Молдавские фермеры выступили против "принудительной коллективизации" - РИА Новости, 06.03.2024
Молдавские фермеры выступили против "принудительной коллективизации"
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила против инициативы правительства об организации сельскохозяйственных палат, назвав ее попыткой замаскировать... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:19
2024-03-06T13:19
в мире
молдавия
майя санду
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила против инициативы правительства об организации сельскохозяйственных палат, назвав ее попыткой замаскировать "принудительную коллективизацию". Минсельхоз Молдавии вынес на рассмотрение правительства проект закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат. "Этот документ де-факто предусматривает принудительное объединение фермеров и прямое вмешательство органов государственной власти в процесс создания агропалат. Даже если минсельхоз пытается замаскировать насильственную "коллективизацию" фермеров в форме юридического лица публичного права, очевидно, что в действительности целью является вмешательство центральных органов публичной власти в деятельность сельхозпроизводителей путем создание некоммерческих организаций фермеров со всей страны с обязанностью всех фермеров стать их членами", - говорится в заявлении ассоциации для СМИ. Фермеры отмечают, что они не имеют ничего против появления сельскохозяйственных палат как еще одной формы добровольного объединения сельхозпроизводителей. Но вместо этого им предлагают "уничтожить несколько фермерских объединений и создать систему фермерских организаций, подчиненных министерству". "Наша организация обращается к парламенту Молдавии с просьбой срочно организовать общественные консультации по соответствующему документу и его концептуальной модификации. В то же время мы призываем другие сельскохозяйственные объединения осознать опасность этого проекта для гражданского общества в сфере сельского хозяйства и подключиться, чтобы не допустить принятия закона в предложенной редакции", – говорится в документе. Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. Во вторник, 27 февраля, группа протестующих провела переговоры с главой минсельхоза Болей, который сообщил, что фермерам предложат новый механизм кредитования. Также, по его словам, правительство обратится в Брюссель за помощью для поддержки молдавских фермеров. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
https://ria.ru/20240216/fermery-1927892916.html
https://ria.ru/20240212/moldavia-1926899215.html
https://ria.ru/20231205/navoz-1913891346.html
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в мире, молдавия, майя санду, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
В мире, Молдавия, Майя Санду, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Молдавские фермеры выступили против "принудительной коллективизации"

"Сила фермеров" раскритиковала идею объединения молдавских сельхозпроизводителей

© Sputnik / OsmatescoМолдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров" проводят акцию протеста
Молдавские фермеры из ассоциации Сила фермеров проводят акцию протеста - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Osmatesco
Молдавские фермеры из ассоциации "Сила фермеров" проводят акцию протеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила против инициативы правительства об организации сельскохозяйственных палат, назвав ее попыткой замаскировать "принудительную коллективизацию".
Минсельхоз Молдавии вынес на рассмотрение правительства проект закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат.
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"Этот документ де-факто предусматривает принудительное объединение фермеров и прямое вмешательство органов государственной власти в процесс создания агропалат. Даже если минсельхоз пытается замаскировать насильственную "коллективизацию" фермеров в форме юридического лица публичного права, очевидно, что в действительности целью является вмешательство центральных органов публичной власти в деятельность сельхозпроизводителей путем создание некоммерческих организаций фермеров со всей страны с обязанностью всех фермеров стать их членами", - говорится в заявлении ассоциации для СМИ.
Фермеры отмечают, что они не имеют ничего против появления сельскохозяйственных палат как еще одной формы добровольного объединения сельхозпроизводителей. Но вместо этого им предлагают "уничтожить несколько фермерских объединений и создать систему фермерских организаций, подчиненных министерству".
"Наша организация обращается к парламенту Молдавии с просьбой срочно организовать общественные консультации по соответствующему документу и его концептуальной модификации. В то же время мы призываем другие сельскохозяйственные объединения осознать опасность этого проекта для гражданского общества в сфере сельского хозяйства и подключиться, чтобы не допустить принятия закона в предложенной редакции", – говорится в документе.
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12 февраля, 16:49
Фермерские протесты начались 8 февраля в южных областях Молдавии. С 10 февраля к ним стали присоединяться аграрии из других районов, а с 12 по 23 февраля протестующие перекрывали тракторами таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры заявили, что дополнительным поводом для возмущения стало заявление президента Майи Санду о том, что сельское хозяйство не является приоритетом для экономики. Во вторник, 27 февраля, группа протестующих провела переговоры с главой минсельхоза Болей, который сообщил, что фермерам предложат новый механизм кредитования. Также, по его словам, правительство обратится в Брюссель за помощью для поддержки молдавских фермеров.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
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В миреМолдавияМайя СандуМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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