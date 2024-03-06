Рейтинг@Mail.ru
Молдавия пытается быть в тренде политики НАТО, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 06.03.2024 (обновлено: 13:37 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931435894.html
Молдавия пытается быть в тренде политики НАТО, считают в Госдуме
Молдавия пытается быть в тренде политики НАТО, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2024
Молдавия пытается быть в тренде политики НАТО, считают в Госдуме
Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя приостановку Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил РИА Новости, что Молдавия под... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:51
2024-03-06T13:37
в мире
молдавия
алексей чепа
россия
довсе
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя приостановку Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил РИА Новости, что Молдавия под влиянием Запада проводит свою немиролюбивую политику, при этом, подыгрывая Западу, она пытается быть в тренде политики НАТО. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил ранее госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа. "Молдавия подыгрывает Западу и пытается сегодня действовать в тренде той политики, которую проводит сегодня альянс НАТО", - сказал Чепа. По словам депутата, сегодня складывается непростая ситуация между Кишиневом и Тирасполем. "Здесь, очевидно, Молдавия под влиянием Запада проводит свою какую-то такую, наверное, немиролюбивую политику", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
2024-03-06T12:51
true
PT2M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, алексей чепа, россия, довсе, госдума рф
В мире, Молдавия, Алексей Чепа, Россия, ДОВСЕ, Госдума РФ
Молдавия пытается быть в тренде политики НАТО, считают в Госдуме

Депутат Чепа: Молдавия проводит немиролюбивую политику под влиянием Запада

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя приостановку Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил РИА Новости, что Молдавия под влиянием Запада проводит свою немиролюбивую политику, при этом, подыгрывая Западу, она пытается быть в тренде политики НАТО.
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил ранее госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября 2023, 16:49
"Молдавия подыгрывает Западу и пытается сегодня действовать в тренде той политики, которую проводит сегодня альянс НАТО", - сказал Чепа.
По словам депутата, сегодня складывается непростая ситуация между Кишиневом и Тирасполем. "Здесь, очевидно, Молдавия под влиянием Запада проводит свою какую-то такую, наверное, немиролюбивую политику", - добавил парламентарий.
 
В миреМолдавияАлексей ЧепаРоссияДОВСЕГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала