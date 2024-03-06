https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931435894.html

Молдавия пытается быть в тренде политики НАТО, считают в Госдуме

Молдавия пытается быть в тренде политики НАТО, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2024

Молдавия пытается быть в тренде политики НАТО, считают в Госдуме

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя приостановку Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил РИА Новости, что Молдавия под... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:51

2024-03-06T12:51

2024-03-06T13:37

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя приостановку Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил РИА Новости, что Молдавия под влиянием Запада проводит свою немиролюбивую политику, при этом, подыгрывая Западу, она пытается быть в тренде политики НАТО. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил ранее госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа. "Молдавия подыгрывает Западу и пытается сегодня действовать в тренде той политики, которую проводит сегодня альянс НАТО", - сказал Чепа. По словам депутата, сегодня складывается непростая ситуация между Кишиневом и Тирасполем. "Здесь, очевидно, Молдавия под влиянием Запада проводит свою какую-то такую, наверное, немиролюбивую политику", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-06T12:51 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, алексей чепа, россия, довсе, госдума рф