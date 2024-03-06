Рейтинг@Mail.ru
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 06.03.2024 (обновлено: 12:24 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931415989.html
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ - РИА Новости, 06.03.2024
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:46
2024-03-06T12:24
в мире
молдавия
европа
россия
нато
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны Валерий Мижа."Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее", — сказал он на заседании кабмина.Решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление получат государства — участники договора. Сначала его передадут на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии Майи Санду.Мижа добавил, что участие в соглашении приостановила 21 страна.Перспективы ДОВСЕРоссия в начале ноября завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.В МИД подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что страны — члены блока приостановят участие в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.
https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html
https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html
https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html
молдавия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, европа, россия, нато, майя санду
В мире, Молдавия, Европа, Россия, НАТО, Майя Санду
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны Валерий Мижа.
"Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее", — сказал он на заседании кабмина.
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Европа дорого заплатит за смерть ДОВСЕ
30 мая 2023, 08:00
Решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление получат государства — участники договора. Сначала его передадут на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии Майи Санду.
Мижа добавил, что участие в соглашении приостановила 21 страна.

ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Соглашение заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В нем принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.

Французские танки Леклерк во время учений НАТО Aigle в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
7 ноября 2023, 03:01

Перспективы ДОВСЕ

Россия в начале ноября завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.
В МИД подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.
Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что страны — члены блока приостановят участие в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.
Американский солдат во время учений НАТО на полигоне Хоэнфельс в Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО
8 ноября 2023, 08:00
 
В миреМолдавияЕвропаРоссияНАТОМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала