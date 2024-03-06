https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931415989.html

Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Молдавия приостановила действие ДОВСЕ - РИА Новости, 06.03.2024

Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:46

2024-03-06T11:46

2024-03-06T12:24

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КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны Валерий Мижа."Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее", — сказал он на заседании кабмина.Решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление получат государства — участники договора. Сначала его передадут на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии Майи Санду.Мижа добавил, что участие в соглашении приостановила 21 страна.Перспективы ДОВСЕРоссия в начале ноября завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.В МИД подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что страны — члены блока приостановят участие в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, европа, россия, нато, майя санду