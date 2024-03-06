https://ria.ru/20240306/moldavia-1931595147.html

Путин обсудил с Гуцул политическую ситуацию в Молдавии

Путин обсудил с Гуцул политическую ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 06.03.2024

Путин обсудил с Гуцул политическую ситуацию в Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила в четверг, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:05

2024-03-06T22:05

2024-03-06T22:17

молдавия

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 6 мар – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила в четверг, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестиваля молодежи в Сириусе, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии действуют Соглашения о партнерстве."На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия. Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.Глава Гагаузии отметила, что "российский лидер пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании ее законных прав, полномочий и позиций на международной арене".Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, россия, таможенный союз, совет федерации рф, в мире