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МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России - РИА Новости, 06.03.2024
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15:39 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/mid-1931495956.html
МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России
МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России - РИА Новости, 06.03.2024
МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России
Москва ждет ответа от европейских послов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с министром иностранных дел РФ, заявила официальный... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:39
2024-03-06T15:39
россия
москва
мария захарова
евросоюз
в мире
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Москва ждет ответа от европейских послов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с министром иностранных дел РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Мы ждем ответа от них на вопросы, что же они тогда делают в нашей стране. Пусть расскажут. И в чем они видят свои функции и как они будут выстраивать работу", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она напомнила, что эти же послы не так давно посещали похороны Алексея Навального, а до этого приезжали на его суды. "Какая может быть поддержка в суде гражданину другой страны, если речь не идет о вовлеченности этих иностранцев в его судьбу?" - задалась вопросом Захарова. В понедельник Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. По словам Лаврова, в МИД "накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров - вещи, которыми посольство не имеет право заниматься". Лавров отметил, что МИД, собрав такую информацию, пригласил всех послов Европейского союза около полутора недель назад на встречу, на которой он "как министр иностранных дел хотел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим". Однако за два дня до встречи ему прислали ноту с отказом от встречи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ. Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС – ред.) достаточно низок" и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
https://ria.ru/20240306/posly-1931364316.html
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
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россия, москва, мария захарова, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Мария Захарова, Евросоюз, В мире
МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России

Захарова: МИД ожидает от послов ЕС разъяснений об их деятельности в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Москва ждет ответа от европейских послов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с министром иностранных дел РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы ждем ответа от них на вопросы, что же они тогда делают в нашей стране. Пусть расскажут. И в чем они видят свои функции и как они будут выстраивать работу", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
17 февраля, 08:00
Она напомнила, что эти же послы не так давно посещали похороны Алексея Навального, а до этого приезжали на его суды.
"Какая может быть поддержка в суде гражданину другой страны, если речь не идет о вовлеченности этих иностранцев в его судьбу?" - задалась вопросом Захарова.
В понедельник Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. По словам Лаврова, в МИД "накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров - вещи, которыми посольство не имеет право заниматься". Лавров отметил, что МИД, собрав такую информацию, пригласил всех послов Европейского союза около полутора недель назад на встречу, на которой он "как министр иностранных дел хотел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим". Однако за два дня до встречи ему прислали ноту с отказом от встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В ЕС прокомментировали отказ европейских послов от встречи с Лавровым
Вчера, 08:09
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ.
Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС – ред.) достаточно низок" и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России
12 февраля, 08:00
 
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