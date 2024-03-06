https://ria.ru/20240306/mid-1931495956.html

МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России

МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России - РИА Новости, 06.03.2024

МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России

Москва ждет ответа от европейских послов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с министром иностранных дел РФ, заявила официальный... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:39

2024-03-06T15:39

2024-03-06T15:39

россия

москва

мария захарова

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916021_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_e1bd704db77b603448befd91a0c983b0.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Москва ждет ответа от европейских послов о том, что они делают в России, если не хотят встречаться с министром иностранных дел РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Мы ждем ответа от них на вопросы, что же они тогда делают в нашей стране. Пусть расскажут. И в чем они видят свои функции и как они будут выстраивать работу", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она напомнила, что эти же послы не так давно посещали похороны Алексея Навального, а до этого приезжали на его суды. "Какая может быть поддержка в суде гражданину другой страны, если речь не идет о вовлеченности этих иностранцев в его судьбу?" - задалась вопросом Захарова. В понедельник Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. По словам Лаврова, в МИД "накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров - вещи, которыми посольство не имеет право заниматься". Лавров отметил, что МИД, собрав такую информацию, пригласил всех послов Европейского союза около полутора недель назад на встречу, на которой он "как министр иностранных дел хотел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим". Однако за два дня до встречи ему прислали ноту с отказом от встречи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ. Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС – ред.) достаточно низок" и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240306/posly-1931364316.html

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, мария захарова, евросоюз, в мире