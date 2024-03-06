https://ria.ru/20240306/megagranty-1931348818.html

В Минобрнауки рассказали о новой программе мегагрантов

В Минобрнауки рассказали о новой программе мегагрантов - РИА Новости, 06.03.2024

В Минобрнауки рассказали о новой программе мегагрантов

Направление для молодых исследователей заложено в новой программе мегагрантов, оно, в частности, связано с работой на установках класса мегасайенс, в марте,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T02:06

2024-03-06T02:06

2024-03-06T02:06

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

наука

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Направление для молодых исследователей заложено в новой программе мегагрантов, оно, в частности, связано с работой на установках класса мегасайенс, в марте, когда закончится прием заявок на участие в программе, можно будет оценить, какие страны проявляют интерес к работе в РФ, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский. "Сейчас у нас идет прием заявок, посмотрим, закончится в конце марта, посмотрим, что мы получим... Но в целом, конечно, интерес есть. И в этой же программе мы заложили направление для молодых исследователей, собственно, в привязке к объектам инфраструктуры класса мегасайенс", - сказал Секиринский в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он напомнил, что в рамках обновленной программы ее финансирование вырастет до 100 миллионов рублей в год, а срок предоставления гранта увеличен до пяти лет с возможностью продления на три года. "Одним из условий ключевых является постепенный переезд в Россию - на третий год реализации проекты ведущих ученых. Общая сумма финансирования этого проекта на пять лет - это 500 миллионов рублей, продление еще плюс по сто, то есть большие деньги, 5 миллионов долларов в общей сложности", - заключил Секиринский. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/nauka-1931347857.html

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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, наука, общество