Медведчук хочет через суд вернуть гражданство, пишут украинские СМИ
"Общественное": Медведчук хочет вернуть гражданство Украины и мандат через суд
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук через суд хочет вернуть гражданство Украины, депутатский мандат, а также отменить введенные против него санкции, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное".
"Виктор Медведчук 20 февраля 2023 года обратился в Верховный суд. В своем иске он требует вернуть ему и его бывшим коллегам гражданство Украины. Медведчук утверждает, что указ Зеленского о прекращении его гражданства был незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По данным телеканала, Верховный суд Украины в марте 2023 года принял исковое заявление и завел дело, заседания по которому продолжаются до сих пор. Согласно материалам, помимо Зеленского, против которого был подан иск, к делу привлекли СБУ и Государственную миграционную службу. Уже в этом году, 25 января 2024 года, СБУ ходатайствовала о закрытии дела, там назвали иск Медведчука искусственным.
При этом, как пишет телеканал, в спецслужбе отмечали, что уже предоставляли суду пояснения о "должных и допустимых доказательствах" лишения гражданства. Тем не менее Верховный суд Украины отклонил ходатайство СБУ о закрытии дела и потребовал от спецслужбы предоставить копии материалов об утрате гражданства Медведчуком.
"Кроме гражданства, Медведчук пытается вернуть себе депутатский мандат, а при этом избавиться от экономических санкций, введенных СНБО еще в 2021 году. С исками по этим вопросам его представители также обратились в Верховный суд", - уточняется в тексте.
По информации "Общественного", заседания по делу о снятии санкций с политика продолжаются с 29 декабря 2022 года. Кроме того, защита Медведчука в феврале 2023 года подала в суд иск о восстановлении его депутатского мандата. Но суд приостановил его рассмотрение до момента принятия решения по делу о возобновлении украинского гражданства.
Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". По указу Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лишили украинского гражданства, Верховная рада лишила его депутатского мандата. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
В апреле 2022 года Зеленский заявил, что СБУ задержало Медведчука. В феврале этого года Медведчук заявил, что в 2022 году Киев обменял его на десятерых иностранных наемников.