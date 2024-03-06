https://ria.ru/20240306/medvedchuk-1931482131.html

Медведчук хочет через суд вернуть гражданство, пишут украинские СМИ

Медведчук хочет через суд вернуть гражданство, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Медведчук хочет через суд вернуть гражданство, пишут украинские СМИ

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук через суд хочет вернуть гражданство Украины, депутатский... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:04

2024-03-06T15:04

2024-03-06T15:07

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук через суд хочет вернуть гражданство Украины, депутатский мандат, а также отменить введенные против него санкции, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". "Виктор Медведчук 20 февраля 2023 года обратился в Верховный суд. В своем иске он требует вернуть ему и его бывшим коллегам гражданство Украины. Медведчук утверждает, что указ Зеленского о прекращении его гражданства был незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным телеканала, Верховный суд Украины в марте 2023 года принял исковое заявление и завел дело, заседания по которому продолжаются до сих пор. Согласно материалам, помимо Зеленского, против которого был подан иск, к делу привлекли СБУ и Государственную миграционную службу. Уже в этом году, 25 января 2024 года, СБУ ходатайствовала о закрытии дела, там назвали иск Медведчука искусственным. При этом, как пишет телеканал, в спецслужбе отмечали, что уже предоставляли суду пояснения о "должных и допустимых доказательствах" лишения гражданства. Тем не менее Верховный суд Украины отклонил ходатайство СБУ о закрытии дела и потребовал от спецслужбы предоставить копии материалов об утрате гражданства Медведчуком. "Кроме гражданства, Медведчук пытается вернуть себе депутатский мандат, а при этом избавиться от экономических санкций, введенных СНБО еще в 2021 году. С исками по этим вопросам его представители также обратились в Верховный суд", - уточняется в тексте. По информации "Общественного", заседания по делу о снятии санкций с политика продолжаются с 29 декабря 2022 года. Кроме того, защита Медведчука в феврале 2023 года подала в суд иск о восстановлении его депутатского мандата. Но суд приостановил его рассмотрение до момента принятия решения по делу о возобновлении украинского гражданства. Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". По указу Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лишили украинского гражданства, Верховная рада лишила его депутатского мандата. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В апреле 2022 года Зеленский заявил, что СБУ задержало Медведчука. В феврале этого года Медведчук заявил, что в 2022 году Киев обменял его на десятерых иностранных наемников.

https://ria.ru/20240226/maydan-1929494512.html

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927167219.html

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, виктор медведчук, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, совет национальной безопасности и обороны украины