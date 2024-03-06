https://ria.ru/20240306/markes-1931438755.html

Неизданный ранее роман Маркеса "Увидимся в августе" вышел в России

Неизданный ранее роман Маркеса "Увидимся в августе" вышел в России - РИА Новости, 06.03.2024

Неизданный ранее роман Маркеса "Увидимся в августе" вышел в России

Неизданный при жизни роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе" вышел в России в день рождения автора 6 марта. Колумбийский писатель в нем возвращается... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:59

2024-03-06T12:59

2024-03-06T12:59

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Неизданный при жизни роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе" вышел в России в день рождения автора 6 марта. Колумбийский писатель в нем возвращается к стилистике своих первых произведений, а также затрагивает новую тему в своем творчестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ. "Последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Увидимся в августе" выходит в России одновременно со всем миром — 6 марта, в день рождения писателя. В этот день Маркесу исполнилось бы 97 лет", - говорится в сообщении. В издательстве отметили, что в России книга выходит одновременно с изданиями на испанском и английском языках в других странах, что случается редко: прежде в редакции Neoclassic издательства АСТ российский релиз совпадал с мировым при выходе романов "Пламя и кровь" Джорджа Р.Р. Мартина и "Происхождение" Дэна Брауна. Сотрудничество АСТ с литературным агентством "Кармен Балсельс", которые также владеют правами на книги Марио Варгаса Льосы и Хулио Кортасара, помогло российским издателям успеть подготовить книгу к дате мировой премьеры. Стартовый тираж новинки в России составил 15 тысяч экземпляров, что в несколько раз превышает средний тираж на книжном рынке. Маркес работал над текстом "Увидимся в августе" в последние годы жизни, но роман прежде никогда не был опубликован, подчеркнули в издательстве. По состоянию здоровья писатель не успел закончить над ним работу и отказался от публикации текста, сочтя его несовершенным. Спустя десять лет после смерти Маркеса его сыновья Родриго и Гонсало Гарсиа Барча решили вопреки воле отца обнародовать его последнее произведение. Переводчик книги - кандидат филологических наук Дарья Синицына отметила, что в тексте романа нет никакой незавершенности. "Эта история с началом и с концом и со внутренней логикой. А некоторые временные несостыковки там действительно присутствуют. И это вероятнее всего последствия фрагментарности, которая осталась после смерти автора. Но её можно воспринимать как обычное для Гарсиа Маркеса обращение к циклическому времени", - поделилась она, её слова приводит издательство. Переводчица подчеркнула также сдержанность последнего произведения Маркеса по сравнению с большими романами. Однако в нём также присутствуют фирменные, гарсиамаркесовские цепочки метафор, нанизанные друг на друга, сложно поддающиеся русскому языку. "Это возвращение к стилистике "Полковнику никто не пишет" примерно. Не на 100 процентов, но в каком-то смысле. Новая тема - жизнь женщины в пору расцвета. И отношения с матерью. И вообще со всем, что её окружает. И особенно отношения со смертью", - рассказала Синицына. По её словам, прикоснуться к рукописи было и страшно интересно, и в то же время боязно: последний прижизненный текст Маркеса её несколько разочаровал. Однако несколько фрагментов и персонажей в новой рукописи её покорили и убедили взяться за перевод. "Это хорошая история. У многих людей эта книга, я уверена, в душе отзовется довольно сильно", - заключила она. Бумажная версия от издательства АСТ Neoclassic появится во всех книжных магазинах страны, а электронная версия и аудио выходят эксклюзивно в книжном сервисе Яндекс Плюс "Букмейт", отметили в издательстве. Аудиоверсию озвучил Игорь Князев — чтец книг Кадзуо Исигуро, Лю Цысиня, Александры Марининой, Виктора Пелевина и других авторов.

https://ria.ru/20240306/vystavka-1931413718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

габриэль гарсиа маркес, дэн браун, марио варгас льоса, россия, книги, новости культуры