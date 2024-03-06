Рейтинг@Mail.ru
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 06.03.2024 (обновлено: 10:40 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/laviny-1931349802.html
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины - РИА Новости, 06.03.2024
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины
Сход так называемых "мокрых" лавин прогнозируется на этой неделе в горах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за сильной оттепели и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T02:50
2024-03-06T10:40
северный кавказ
северо-кавказский федеральный округ
россия
внии гочс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925186244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f53fe6bf75f1701bd685feaa849cd1b.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сход так называемых "мокрых" лавин прогнозируется на этой неделе в горах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за сильной оттепели и прошедших дождей, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов существует вероятность схода "мокрых" лавин, ликвидация последствий от которых связана с большими трудозатратами и значительным увеличением времени", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что риски схода лавин, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, также сохраняются в горах ряда других регионов РФ.
https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html
северный кавказ
северо-кавказский федеральный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925186244_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51bac2d4f017bdd897ee4a910492cd8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный кавказ, северо-кавказский федеральный округ, россия, внии гочс, происшествия
Северный Кавказ, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины

В горах Северного Кавказа и Южного федерального округа могут сойти мокрые лавины

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкСеверная Осетия
Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Северная Осетия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сход так называемых "мокрых" лавин прогнозируется на этой неделе в горах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за сильной оттепели и прошедших дождей, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов существует вероятность схода "мокрых" лавин, ликвидация последствий от которых связана с большими трудозатратами и значительным увеличением времени", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Вид на реку Великая в городе Остров Псковской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок
Вчера, 02:53
Отмечается, что риски схода лавин, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, также сохраняются в горах ряда других регионов РФ.
 
Северный КавказСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала