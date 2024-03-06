https://ria.ru/20240306/laviny-1931349802.html

В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины

В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины - РИА Новости, 06.03.2024

В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины

Сход так называемых "мокрых" лавин прогнозируется на этой неделе в горах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за сильной оттепели и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T02:50

2024-03-06T02:50

2024-03-06T10:40

северный кавказ

северо-кавказский федеральный округ

россия

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сход так называемых "мокрых" лавин прогнозируется на этой неделе в горах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за сильной оттепели и прошедших дождей, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов существует вероятность схода "мокрых" лавин, ликвидация последствий от которых связана с большими трудозатратами и значительным увеличением времени", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что риски схода лавин, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, также сохраняются в горах ряда других регионов РФ.

https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html

северный кавказ

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северный кавказ, северо-кавказский федеральный округ, россия, внии гочс, происшествия