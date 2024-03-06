https://ria.ru/20240306/laviny-1931349802.html
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины - РИА Новости, 06.03.2024
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины
Сход так называемых "мокрых" лавин прогнозируется на этой неделе в горах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за сильной оттепели и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T02:50
2024-03-06T02:50
2024-03-06T10:40
северный кавказ
северо-кавказский федеральный округ
россия
внии гочс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925186244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f53fe6bf75f1701bd685feaa849cd1b.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сход так называемых "мокрых" лавин прогнозируется на этой неделе в горах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за сильной оттепели и прошедших дождей, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов существует вероятность схода "мокрых" лавин, ликвидация последствий от которых связана с большими трудозатратами и значительным увеличением времени", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что риски схода лавин, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, также сохраняются в горах ряда других регионов РФ.
https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html
северный кавказ
северо-кавказский федеральный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925186244_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51bac2d4f017bdd897ee4a910492cd8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, северо-кавказский федеральный округ, россия, внии гочс, происшествия
Северный Кавказ, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
В горах Северного Кавказа могут сойти "мокрые" лавины
В горах Северного Кавказа и Южного федерального округа могут сойти мокрые лавины