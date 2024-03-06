https://ria.ru/20240306/latviya-1931349217.html

В Латвии утвердили список запрещенных к ввозу товаров из России

В Латвии утвердили список запрещенных к ввозу товаров из России - РИА Новости, 06.03.2024

В Латвии утвердили список запрещенных к ввозу товаров из России

Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, говорится на сайте кабмина страны. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T02:16

2024-03-06T02:16

2024-03-06T10:25

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, говорится на сайте кабмина страны."Во вторник, 5 марта, правительство утвердило постановление, подготовленное Министерством сельского хозяйства, устанавливающее запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение", — указано в публикации.Постановление вступит в силу с 8 марта.В список запрещенных продуктов, утвержденных латвийским Минсельхозом, вошли овощи и корнеплоды, в частности картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, горох, фасоль, грибы, причем как сырые, так и маринованные и консервированные. Кроме того, запрет коснется яблок, арбузов, дынь, ананасов, орехов и других фруктов и ягод, как сырых, так и сушеных.Латвия также запретила ввоз российских и белорусских злаков: пшеницы, ржи, кукурузы, гречки, овса и ячменя, а также кормов для животных, муки и гранул из мяса и мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. При этом правительство указало, что в 2023 году 90 процентов латвийского импорта из России составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.В начале февраля по всей Латвии прошли протесты фермеров, которые требовали запретить импорт и транзит товаров из России и Белоруссии, начать поставки зерна с Украины, восстановить сниженную ставку НДС в размере пяти процентов на латвийские фрукты, ягоды и овощи, а также сократить бюрократию в аграрном секторе.

https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html

https://ria.ru/20240219/viski-1928145689.html

https://ria.ru/20240213/asheradens-1927100203.html

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латвия, россия, белоруссия, евросоюз, в мире, экономика