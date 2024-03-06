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В Крыму начали подсчитывать потери от банковской блокады Киевом - РИА Новости, 06.03.2024
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16:32 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/krym-1931514101.html
В Крыму начали подсчитывать потери от банковской блокады Киевом
В Крыму начали подсчитывать потери от банковской блокады Киевом - РИА Новости, 06.03.2024
В Крыму начали подсчитывать потери от банковской блокады Киевом
Рабочая группа крымского парламента начала подсчет ущерба бюджету республики от устроенной властями Украины в 2014 году банковской блокады, ущерб бюджету из-за... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:32
2024-03-06T16:32
экономика
украина
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Рабочая группа крымского парламента начала подсчет ущерба бюджету республики от устроенной властями Украины в 2014 году банковской блокады, ущерб бюджету из-за выплат компенсаций только физическим лицам составляет не менее 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству Госсовета республики Сергей Трофимов. Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады, устроенной Киевом в 2015-2016 годах, в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго". Общая сумма исков от энергетической блокады может превысить 9 триллионов рублей, заявил ранее глава крымского парламента Владимир Константинов. "Ущерб от банковской блокады – у нас есть понимание конкретно по бюджетным деньгам, которые были фактически заморожены у Республики Крым в 2014 году. Есть часть, которую выплатил Фонд защиты вкладчиков – это ущерб всей бюджетной системе. На данном этапе есть понимание по количеству денег, выплаченным физическим лицам – это порядка 60 миллиардов рублей, это без сумм по бюджету и юрлицам. В результате цифра ущерба будет больше, здесь еще необходимы запросы и ответы на них", — сказал Трофимов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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экономика, украина, россия, республика крым
Экономика, Украина, Россия, Республика Крым
В Крыму начали подсчитывать потери от банковской блокады Киевом

Потери бюджета от банковской блокады Киевом в 2014 г начали подсчитывать в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Рабочая группа крымского парламента начала подсчет ущерба бюджету республики от устроенной властями Украины в 2014 году банковской блокады, ущерб бюджету из-за выплат компенсаций только физическим лицам составляет не менее 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству Госсовета республики Сергей Трофимов.
Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады, устроенной Киевом в 2015-2016 годах, в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго". Общая сумма исков от энергетической блокады может превысить 9 триллионов рублей, заявил ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.
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"Ущерб от банковской блокады – у нас есть понимание конкретно по бюджетным деньгам, которые были фактически заморожены у Республики Крым в 2014 году. Есть часть, которую выплатил Фонд защиты вкладчиков – это ущерб всей бюджетной системе. На данном этапе есть понимание по количеству денег, выплаченным физическим лицам – это порядка 60 миллиардов рублей, это без сумм по бюджету и юрлицам. В результате цифра ущерба будет больше, здесь еще необходимы запросы и ответы на них", — сказал Трофимов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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