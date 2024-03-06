В Крыму начали подсчитывать потери от банковской блокады Киевом
Потери бюджета от банковской блокады Киевом в 2014 г начали подсчитывать в Крыму
Ялта . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Рабочая группа крымского парламента начала подсчет ущерба бюджету республики от устроенной властями Украины в 2014 году банковской блокады, ущерб бюджету из-за выплат компенсаций только физическим лицам составляет не менее 60 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству Госсовета республики Сергей Трофимов.
Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады, устроенной Киевом в 2015-2016 годах, в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго". Общая сумма исков от энергетической блокады может превысить 9 триллионов рублей, заявил ранее глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Ущерб от банковской блокады – у нас есть понимание конкретно по бюджетным деньгам, которые были фактически заморожены у Республики Крым в 2014 году. Есть часть, которую выплатил Фонд защиты вкладчиков – это ущерб всей бюджетной системе. На данном этапе есть понимание по количеству денег, выплаченным физическим лицам – это порядка 60 миллиардов рублей, это без сумм по бюджету и юрлицам. В результате цифра ущерба будет больше, здесь еще необходимы запросы и ответы на них", — сказал Трофимов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".