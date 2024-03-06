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В Крыму заявили, что личности всех причастных к энергоблокаде установят - РИА Новости, 06.03.2024
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03:11 06.03.2024 (обновлено: 03:19 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/krym-1931350889.html
В Крыму заявили, что личности всех причастных к энергоблокаде установят
В Крыму заявили, что личности всех причастных к энергоблокаде установят - РИА Новости, 06.03.2024
В Крыму заявили, что личности всех причастных к энергоблокаде установят
В Крыму установят личности всех причастных на Украине к энергетической блокаде полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T03:11
2024-03-06T03:19
украина
херсонская область
краснодарский край
владимир константинов
петр порошенко
укрэнерго
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Крыму установят личности всех причастных на Украине к энергетической блокаде полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго". "Мы проводим работу и персонально установим всех причастных к энергоблокаде. Киевские преступники должны понести персональную ответственность за все совершенные в отношении Крыма злодеяния. Каждый из этих преступников должен сесть на скамью подсудимых. Ни у кого из них не должно быть иллюзии, что их преступления останутся безнаказанными", - сказал Константинов. По его словам, доподлинно известно, что решение об энергоблокаде принималось в кабинете занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, а в "качестве прикрытия исполнителями выбрали маргиналов" из организации "Меджлис крымско-татарского народа"* и созданный ими нацбатальон. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html
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украина
херсонская область
краснодарский край
республика крым
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украина, херсонская область , краснодарский край, владимир константинов, петр порошенко, укрэнерго, республика крым, политика
Украина, Херсонская область , Краснодарский край, Владимир Константинов, Петр Порошенко, Укрэнерго, Республика Крым, Политика
В Крыму заявили, что личности всех причастных к энергоблокаде установят

Константинов: в Крыму установят личности всех причастных к энергоблокаде

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Крыму установят личности всех причастных на Украине к энергетической блокаде полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго".
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"Мы проводим работу и персонально установим всех причастных к энергоблокаде. Киевские преступники должны понести персональную ответственность за все совершенные в отношении Крыма злодеяния. Каждый из этих преступников должен сесть на скамью подсудимых. Ни у кого из них не должно быть иллюзии, что их преступления останутся безнаказанными", - сказал Константинов.
По его словам, доподлинно известно, что решение об энергоблокаде принималось в кабинете занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, а в "качестве прикрытия исполнителями выбрали маргиналов" из организации "Меджлис крымско-татарского народа"* и созданный ими нацбатальон.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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УкраинаХерсонская областьКраснодарский крайВладимир КонстантиновПетр ПорошенкоУкрэнергоРеспублика КрымПолитика
 
 
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