В Крыму заявили, что личности всех причастных к энергоблокаде установят
Константинов: в Крыму установят личности всех причастных к энергоблокаде
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. В Крыму установят личности всех причастных на Украине к энергетической блокаде полуострова, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго".
"Мы проводим работу и персонально установим всех причастных к энергоблокаде. Киевские преступники должны понести персональную ответственность за все совершенные в отношении Крыма злодеяния. Каждый из этих преступников должен сесть на скамью подсудимых. Ни у кого из них не должно быть иллюзии, что их преступления останутся безнаказанными", - сказал Константинов.
По его словам, доподлинно известно, что решение об энергоблокаде принималось в кабинете занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, а в "качестве прикрытия исполнителями выбрали маргиналов" из организации "Меджлис крымско-татарского народа"* и созданный ими нацбатальон.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России