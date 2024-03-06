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В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы - РИА Новости, 06.03.2024
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20:41 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/krazha-1931581737.html
В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы
В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы - РИА Новости, 06.03.2024
В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы
Полицейские задержали жителя Дагестана, который украл у прихожанина мечети Махачкалы более 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:41
2024-03-06T20:41
происшествия
махачкала
советский район
волгоградская область
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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Дагестана, который украл у прихожанина мечети Махачкалы более 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В среду в полицию Советского района Махачкалы с заявлением обратился 45-летний житель Волгоградской области. По его словам, накануне вечером он посетил одну из городских мечетей, а после совершения молитвы обнаружил, что из кармана его куртки пропал конверт. В нем было 4 тысячи долларов (примерно 360 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей, собранные на операцию для его отца. "Полицейские установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Кизилюртовского района, который в содеянном сознался и рассказал, что успел потратить лишь 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража)", – говорится в сообщении. Остальные деньги полицейские изъяли и вернули владельцу.
https://ria.ru/20240305/krazha-1931145681.html
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махачкала
советский район
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происшествия, махачкала, советский район, волгоградская область
Происшествия, Махачкала, Советский район, Волгоградская область
В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы

В Дагестане задержали мужчину, укравшего более 500 тысяч рублей у прихожанина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Дагестана, который украл у прихожанина мечети Махачкалы более 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В среду в полицию Советского района Махачкалы с заявлением обратился 45-летний житель Волгоградской области. По его словам, накануне вечером он посетил одну из городских мечетей, а после совершения молитвы обнаружил, что из кармана его куртки пропал конверт. В нем было 4 тысячи долларов (примерно 360 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей, собранные на операцию для его отца.
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"Полицейские установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Кизилюртовского района, который в содеянном сознался и рассказал, что успел потратить лишь 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража)", – говорится в сообщении.
Остальные деньги полицейские изъяли и вернули владельцу.
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