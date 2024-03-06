https://ria.ru/20240306/krazha-1931581737.html

В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы

В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы - РИА Новости, 06.03.2024

В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы

Полицейские задержали жителя Дагестана, который украл у прихожанина мечети Махачкалы более 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:41

2024-03-06T20:41

2024-03-06T20:41

происшествия

махачкала

советский район

волгоградская область

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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Дагестана, который украл у прихожанина мечети Махачкалы более 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В среду в полицию Советского района Махачкалы с заявлением обратился 45-летний житель Волгоградской области. По его словам, накануне вечером он посетил одну из городских мечетей, а после совершения молитвы обнаружил, что из кармана его куртки пропал конверт. В нем было 4 тысячи долларов (примерно 360 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей, собранные на операцию для его отца. "Полицейские установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Кизилюртовского района, который в содеянном сознался и рассказал, что успел потратить лишь 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража)", – говорится в сообщении. Остальные деньги полицейские изъяли и вернули владельцу.

https://ria.ru/20240305/krazha-1931145681.html

https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927853834.html

махачкала

советский район

волгоградская область

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происшествия, махачкала, советский район, волгоградская область