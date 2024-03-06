Рейтинг@Mail.ru
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:40 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/kotenok-1931569632.html
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве - РИА Новости, 06.03.2024
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве
Котенка нашли в сортировочном комплексе среди отходов в Москве, животное оказалось самкой с примесью породы мейн-кун, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:40
2024-03-06T19:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
животные
бездомные животные
домашние животные
кошки
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931570430_0:80:927:602_1920x0_80_0_0_3de87efaae91afc6f43ed20da9324012.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Котенка нашли в сортировочном комплексе среди отходов в Москве, животное оказалось самкой с примесью породы мейн-кун, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Несмотря на то что современные сортировочные комплексы оснащены мощными автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, на начальном и заключительном этапах отбор производится вручную. Благодаря этому несколько дней назад список неожиданных находок сортировщиков пополнил котенок. Мурлыка вместе с отходами попал на сортировочную ленту комплекса и был чудом спасен", — говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с содержимым контейнера котенок оказался в кузове мусоровоза и находился там, пока мусоровоз ездил по дворам и забирал отходы с других площадок. "После прибытия на комплекс и выгрузки вместе с остальными отходами котенок попал в разрыватель пакетов – это специальный вращающийся барабан, который разрывает мусорные пакеты и облегчает дальнейшую сортировку отходов. Уже потом он очутился на конвейерной ленте, откуда и был наконец спасен внимательными сотрудниками комплекса", — говорится в сообщении. Сообщается, что котенок оказался девочкой с примесью породы мейн-кун, назвали ее Плюшкой. "Сотрудники взяли шефство над Плюшкой и показали ветеринару. К счастью, котенок полностью здоров. Сейчас Плюшка находится на передержке, но ей уже нашли постоянное место жительства у кладовщицы комплекса", — дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230801/kotenok-1887578952.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931570430_0:0:927:696_1920x0_80_0_0_2969f4c94cb09114603dc8156cfea77c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве

© Фото : городское хозяйство МосквыКотенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : городское хозяйство Москвы
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Котенка нашли в сортировочном комплексе среди отходов в Москве, животное оказалось самкой с примесью породы мейн-кун, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Несмотря на то что современные сортировочные комплексы оснащены мощными автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, на начальном и заключительном этапах отбор производится вручную. Благодаря этому несколько дней назад список неожиданных находок сортировщиков пополнил котенок. Мурлыка вместе с отходами попал на сортировочную ленту комплекса и был чудом спасен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с содержимым контейнера котенок оказался в кузове мусоровоза и находился там, пока мусоровоз ездил по дворам и забирал отходы с других площадок.
«
"После прибытия на комплекс и выгрузки вместе с остальными отходами котенок попал в разрыватель пакетов – это специальный вращающийся барабан, который разрывает мусорные пакеты и облегчает дальнейшую сортировку отходов. Уже потом он очутился на конвейерной ленте, откуда и был наконец спасен внимательными сотрудниками комплекса", — говорится в сообщении.
Сообщается, что котенок оказался девочкой с примесью породы мейн-кун, назвали ее Плюшкой.
"Сотрудники взяли шефство над Плюшкой и показали ветеринару. К счастью, котенок полностью здоров. Сейчас Плюшка находится на передержке, но ей уже нашли постоянное место жительства у кладовщицы комплекса", — дополняется в сообщении.
Сотрудники столичной Госавтоинспекции спасли жизнь котенку - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем
1 августа 2023, 12:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖивотныебездомные животныедомашние животныекошкиКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала