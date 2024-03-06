https://ria.ru/20240306/kotenok-1931569632.html
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве - РИА Новости, 06.03.2024
Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве
Котенка нашли в сортировочном комплексе среди отходов в Москве, животное оказалось самкой с примесью породы мейн-кун, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:40
2024-03-06T19:40
2024-03-06T19:40
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Котенка нашли в сортировочном комплексе среди отходов в Москве, животное оказалось самкой с примесью породы мейн-кун, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Несмотря на то что современные сортировочные комплексы оснащены мощными автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, на начальном и заключительном этапах отбор производится вручную. Благодаря этому несколько дней назад список неожиданных находок сортировщиков пополнил котенок. Мурлыка вместе с отходами попал на сортировочную ленту комплекса и был чудом спасен", — говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с содержимым контейнера котенок оказался в кузове мусоровоза и находился там, пока мусоровоз ездил по дворам и забирал отходы с других площадок. "После прибытия на комплекс и выгрузки вместе с остальными отходами котенок попал в разрыватель пакетов – это специальный вращающийся барабан, который разрывает мусорные пакеты и облегчает дальнейшую сортировку отходов. Уже потом он очутился на конвейерной ленте, откуда и был наконец спасен внимательными сотрудниками комплекса", — говорится в сообщении. Сообщается, что котенок оказался девочкой с примесью породы мейн-кун, назвали ее Плюшкой. "Сотрудники взяли шефство над Плюшкой и показали ветеринару. К счастью, котенок полностью здоров. Сейчас Плюшка находится на передержке, но ей уже нашли постоянное место жительства у кладовщицы комплекса", — дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230801/kotenok-1887578952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Котенка нашли в сортировочном комплексе среди отходов в Москве, животное оказалось самкой с примесью породы мейн-кун, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Несмотря на то что современные сортировочные комплексы оснащены мощными автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, на начальном и заключительном этапах отбор производится вручную. Благодаря этому несколько дней назад список неожиданных находок сортировщиков пополнил котенок. Мурлыка вместе с отходами попал на сортировочную ленту комплекса и был чудом спасен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с содержимым контейнера котенок оказался в кузове мусоровоза и находился там, пока мусоровоз ездил по дворам и забирал отходы с других площадок.
«
"После прибытия на комплекс и выгрузки вместе с остальными отходами котенок попал в разрыватель пакетов – это специальный вращающийся барабан, который разрывает мусорные пакеты и облегчает дальнейшую сортировку отходов. Уже потом он очутился на конвейерной ленте, откуда и был наконец спасен внимательными сотрудниками комплекса", — говорится в сообщении.
Сообщается, что котенок оказался девочкой с примесью породы мейн-кун, назвали ее Плюшкой.
"Сотрудники взяли шефство над Плюшкой и показали ветеринару. К счастью, котенок полностью здоров. Сейчас Плюшка находится на передержке, но ей уже нашли постоянное место жительства у кладовщицы комплекса", — дополняется в сообщении.
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