https://ria.ru/20240306/kotenok-1931569632.html

Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве

Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве - РИА Новости, 06.03.2024

Котенка нашли на сортировочном комплексе среди отходов в Москве

Котенка нашли в сортировочном комплексе среди отходов в Москве, животное оказалось самкой с примесью породы мейн-кун, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:40

2024-03-06T19:40

2024-03-06T19:40

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Котенка нашли в сортировочном комплексе среди отходов в Москве, животное оказалось самкой с примесью породы мейн-кун, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Несмотря на то что современные сортировочные комплексы оснащены мощными автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, на начальном и заключительном этапах отбор производится вручную. Благодаря этому несколько дней назад список неожиданных находок сортировщиков пополнил котенок. Мурлыка вместе с отходами попал на сортировочную ленту комплекса и был чудом спасен", — говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с содержимым контейнера котенок оказался в кузове мусоровоза и находился там, пока мусоровоз ездил по дворам и забирал отходы с других площадок. "После прибытия на комплекс и выгрузки вместе с остальными отходами котенок попал в разрыватель пакетов – это специальный вращающийся барабан, который разрывает мусорные пакеты и облегчает дальнейшую сортировку отходов. Уже потом он очутился на конвейерной ленте, откуда и был наконец спасен внимательными сотрудниками комплекса", — говорится в сообщении. Сообщается, что котенок оказался девочкой с примесью породы мейн-кун, назвали ее Плюшкой. "Сотрудники взяли шефство над Плюшкой и показали ветеринару. К счастью, котенок полностью здоров. Сейчас Плюшка находится на передержке, но ей уже нашли постоянное место жительства у кладовщицы комплекса", — дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230801/kotenok-1887578952.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, животные, бездомные животные, домашние животные, кошки, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы