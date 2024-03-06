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Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики - РИА Новости, 06.03.2024
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13:42 06.03.2024 (обновлено: 13:45 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики - РИА Новости, 06.03.2024
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики
Космонавты и астронавты из разных стран на Международной космической станции в курсе всех мировых новостей, но предпочитают их не обсуждать между собой, чтобы... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:42
2024-03-06T13:45
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Космонавты и астронавты из разных стран на Международной космической станции в курсе всех мировых новостей, но предпочитают их не обсуждать между собой, чтобы не ссориться, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев. "По политическим мотивам никогда не ссорились. Мы понимаем, что мы можем сколько угодно это обсуждать и ссориться, картина мировая от этого не изменится, а отношения между людьми - да. Поэтому мы старались избегать таких острых моментов", - сказал Прокопьев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он подчеркнул, что экипажи станции не теряют связи с Землёй и им доступны мировые новости. С борта МКС не видно границ стран, поэтому Земля не кажется космонавтам и астронавтам "разделённой по политическим мотивам", заметил Прокопьев. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/kosmos-1930589793.html
https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html
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космос - риа наука, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Космос - РИА Наука, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики

Прокопьев: космонавты на МКС не обсуждают мировые новости, чтобы не ссориться

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКосмонавт Сергей Прокопьев на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус". 6 марта 2024
Космонавт Сергей Прокопьев на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Космонавт Сергей Прокопьев на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус". 6 марта 2024
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Космонавты и астронавты из разных стран на Международной космической станции в курсе всех мировых новостей, но предпочитают их не обсуждать между собой, чтобы не ссориться, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев.
"По политическим мотивам никогда не ссорились. Мы понимаем, что мы можем сколько угодно это обсуждать и ссориться, картина мировая от этого не изменится, а отношения между людьми - да. Поэтому мы старались избегать таких острых моментов", - сказал Прокопьев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС
1 марта, 19:58
Он подчеркнул, что экипажи станции не теряют связи с Землёй и им доступны мировые новости. С борта МКС не видно границ стран, поэтому Земля не кажется космонавтам и астронавтам "разделённой по политическим мотивам", заметил Прокопьев.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Космонавт Кикина: политическая обстановка не повлияла на работу МКС
3 апреля 2023, 03:20
 
Космос - РИА НаукаРоссияВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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