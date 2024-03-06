https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики - РИА Новости, 06.03.2024
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики
Космонавты и астронавты из разных стран на Международной космической станции в курсе всех мировых новостей, но предпочитают их не обсуждать между собой, чтобы... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:42
2024-03-06T13:42
2024-03-06T13:45
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Космонавты и астронавты из разных стран на Международной космической станции в курсе всех мировых новостей, но предпочитают их не обсуждать между собой, чтобы не ссориться, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев. "По политическим мотивам никогда не ссорились. Мы понимаем, что мы можем сколько угодно это обсуждать и ссориться, картина мировая от этого не изменится, а отношения между людьми - да. Поэтому мы старались избегать таких острых моментов", - сказал Прокопьев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он подчеркнул, что экипажи станции не теряют связи с Землёй и им доступны мировые новости. С борта МКС не видно границ стран, поэтому Земля не кажется космонавтам и астронавтам "разделённой по политическим мотивам", заметил Прокопьев. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/kosmos-1930589793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Космос - РИА Наука, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики
Прокопьев: космонавты на МКС не обсуждают мировые новости, чтобы не ссориться
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Космонавты и астронавты из разных стран на Международной космической станции в курсе всех мировых новостей, но предпочитают их не обсуждать между собой, чтобы не ссориться, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев.
"По политическим мотивам никогда не ссорились. Мы понимаем, что мы можем сколько угодно это обсуждать и ссориться, картина мировая от этого не изменится, а отношения между людьми - да. Поэтому мы старались избегать таких острых моментов", - сказал Прокопьев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Космонавт назвал некорректным вопрос о влиянии политики на отношения на МКС
Он подчеркнул, что экипажи станции не теряют связи с Землёй
и им доступны мировые новости. С борта МКС не видно границ стран, поэтому Земля не кажется космонавтам и астронавтам "разделённой по политическим мотивам", заметил Прокопьев.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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