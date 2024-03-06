https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html

Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики

Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики - РИА Новости, 06.03.2024

Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики

Космонавты и астронавты из разных стран на Международной космической станции в курсе всех мировых новостей, но предпочитают их не обсуждать между собой, чтобы... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:42

2024-03-06T13:42

2024-03-06T13:45

космос - риа наука

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931456370_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_04d5d1ddb4610b21e58a4e19b8a3146c.jpg

СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Космонавты и астронавты из разных стран на Международной космической станции в курсе всех мировых новостей, но предпочитают их не обсуждать между собой, чтобы не ссориться, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев. "По политическим мотивам никогда не ссорились. Мы понимаем, что мы можем сколько угодно это обсуждать и ссориться, картина мировая от этого не изменится, а отношения между людьми - да. Поэтому мы старались избегать таких острых моментов", - сказал Прокопьев на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он подчеркнул, что экипажи станции не теряют связи с Землёй и им доступны мировые новости. С борта МКС не видно границ стран, поэтому Земля не кажется космонавтам и астронавтам "разделённой по политическим мотивам", заметил Прокопьев. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/kosmos-1930589793.html

https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024