https://ria.ru/20240306/konkurentsiya-1931507558.html

Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции

Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции в мире, где "каждый лишний час, когда вы бьете баклуши", кто-то... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:13

2024-03-06T16:13

2024-03-06T16:13

общество

россия

дмитрий песков

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции в мире, где "каждый лишний час, когда вы бьете баклуши", кто-то другой работает, учится и тем самым получает возможность вас опередить. "Своим детям я всегда говорю: будьте собой, работайте, учитесь хорошо работать... Помните, что мы живем в очень безжалостном мире конкуренции, и каждый лишний час, когда вы бьете баклуши, кто-то другой работает и учится, и он потом вас опередит. Не дайте этому другому вас опередить", - рассказал Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867310564.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, всемирный фестиваль молодежи — 2024