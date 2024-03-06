https://ria.ru/20240306/konkurentsiya-1931507558.html
Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции
Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции - РИА Новости, 06.03.2024
Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции в мире, где "каждый лишний час, когда вы бьете баклуши", кто-то... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:13
2024-03-06T16:13
2024-03-06T16:13
общество
россия
дмитрий песков
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции в мире, где "каждый лишний час, когда вы бьете баклуши", кто-то другой работает, учится и тем самым получает возможность вас опередить. "Своим детям я всегда говорю: будьте собой, работайте, учитесь хорошо работать... Помните, что мы живем в очень безжалостном мире конкуренции, и каждый лишний час, когда вы бьете баклуши, кто-то другой работает и учится, и он потом вас опередит. Не дайте этому другому вас опередить", - рассказал Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867310564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции
Песков: каждый лишний час, когда один бьет баклуши, другой учится и работает
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что говорит своим детям о конкуренции в мире, где "каждый лишний час, когда вы бьете баклуши", кто-то другой работает, учится и тем самым получает возможность вас опередить.
"Своим детям я всегда говорю: будьте собой, работайте, учитесь хорошо работать... Помните, что мы живем в очень безжалостном мире конкуренции, и каждый лишний час, когда вы бьете баклуши, кто-то другой работает и учится, и он потом вас опередит. Не дайте этому другому вас опередить", - рассказал Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации