https://ria.ru/20240306/kniga-1931568610.html

Орнелла Мути рассказала, что напишет книгу, связанную с Россией

Орнелла Мути рассказала, что напишет книгу, связанную с Россией - РИА Новости, 06.03.2024

Орнелла Мути рассказала, что напишет книгу, связанную с Россией

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что собирается написать книгу о своей жизни, в которой будет описан ее путь из России в Италию. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:25

2024-03-06T19:25

2024-03-06T19:25

россия

италия

испания

орнелла мути

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что собирается написать книгу о своей жизни, в которой будет описан ее путь из России в Италию. "У меня есть проект написать книгу о своей жизни, которая начинается отсюда, из России до Италии", - сказала Мути на Всемирном фестивале молодежи. Актриса добавила, что сейчас у нее есть два предложения о съемках в кино – из Испании и США. Мути надеется, что появится проект и в России. "Сейчас кинематография в Италии очень страдает. Проблема в том, что только один из многих случаев добивается успеха", - сказала Мути. Итальянская актриса также рассказала, что ощущает связь с Россией. "С первого раза, когда я вернулась, когда это был СССР, въезд был очень сложным, я почувствовала, что это ко мне относится, да, следующий раз, когда я возвращалась, я чувствовала эту теплоту, поклонность, любовь, эмоции, радость... Да, культура прекрасна везде, русская культура она очень глубокая", - отметила Мути. Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231128/dizayner-1912361783.html

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россия

италия

испания

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россия, италия, испания, орнелла мути, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире