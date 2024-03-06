https://ria.ru/20240306/kino-1931599748.html

Путин рассказал, какие фильмы его воспитали

Путин рассказал, какие фильмы его воспитали - РИА Новости, 06.03.2024

Путин рассказал, какие фильмы его воспитали

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что воспитывался на таких фильмах, как современный "Чебурашка" — добрых и сентиментальных. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T22:47

2024-03-06T22:47

2024-03-06T22:47

россия

владимир путин

союзмультфильм

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что воспитывался на таких фильмах, как современный "Чебурашка" — добрых и сентиментальных. "Такие фильмы, как "Чебурашка" сегодня, но которые тогда снимались. Добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают к жизни самые лучшие человеческие качества: доброта, созидание, помощь ближнему", - заявил Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос, какие фильмы его воспитывали. Президент подчеркнул, что таких фильмов было много: например, много хороших мультфильмов производил "Союзмультфильм", и их нужно давать смотреть современным детям. "И, конечно, по мере того, как человек растет, взрослеет, по мере того, как он набирается такого опыта в общении с людьми, у него возникают собственные оценки того, что такое хорошо, что такое плохо. Он начинает по-другому смотреть и на классику, на современную литературу, произведения кинематографии. Здесь ничего такого необычного со мной не происходило: всё как у всех", - заключил Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Церемония закрытия фестиваля состоится 6 марта. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html

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россия, владимир путин, союзмультфильм, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество