https://ria.ru/20240306/kheyli-1931463674.html

СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке

СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли намерена объявить о приостановке участия в президентских праймериз Республиканской партии, пишет газета The Wall Street... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:09

2024-03-06T14:09

2024-03-06T17:17

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выборы президента сша — 2024

никки хейли

дональд трамп

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рон десантис

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли намерена объявить о приостановке участия в президентских праймериз Республиканской партии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Никки Хейли планирует приостановить участие в президентских праймериз республиканцев во время речи в среду утром. <...> Бывший губернатор Южной Каролины и постпред в ООН, как ожидается, выступит с коротким заявлением <...> около 10:00 (18:00 мск)", — говорится в публикации.По данным издания, политик не поддержит соперника Дональда Трампа напрямую, но призовет его обратиться к ее избирателям."Она все еще может иметь будущее в вопросе президентской политики, но ее резкая критика Трампа в последние два месяца кампании, скорее всего, затруднит это, когда он все еще серьезно влияет на партию", — отмечается в статье.Тем не менее, приостановив участие в республиканских праймериз, Хейли уступит номинацию от партии Трампу, указывает WSJ.По прогнозам ведущих американских СМИ, экс-президент одержал победу на праймериз республиканцев в 14 из 15 штатов, тогда как бывший постпред вырвалась вперед только в Вермонте.Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Действующий глава Белого дома Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240306/tramp-1931360466.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, выборы президента сша — 2024, никки хейли, дональд трамп, южная каролина, рон десантис, вермонт, оон