Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 06.03.2024 (обновлено: 17:17 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/kheyli-1931463674.html
СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке
СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке - РИА Новости, 06.03.2024
СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли намерена объявить о приостановке участия в президентских праймериз Республиканской партии, пишет газета The Wall Street... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:09
2024-03-06T17:17
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
никки хейли
дональд трамп
южная каролина
рон десантис
вермонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931464232_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_114c6348cf138712b15871e371f2114d.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли намерена объявить о приостановке участия в президентских праймериз Республиканской партии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Никки Хейли планирует приостановить участие в президентских праймериз республиканцев во время речи в среду утром. &lt;...&gt; Бывший губернатор Южной Каролины и постпред в ООН, как ожидается, выступит с коротким заявлением &lt;...&gt; около 10:00 (18:00 мск)", — говорится в публикации.По данным издания, политик не поддержит соперника Дональда Трампа напрямую, но призовет его обратиться к ее избирателям."Она все еще может иметь будущее в вопросе президентской политики, но ее резкая критика Трампа в последние два месяца кампании, скорее всего, затруднит это, когда он все еще серьезно влияет на партию", — отмечается в статье.Тем не менее, приостановив участие в республиканских праймериз, Хейли уступит номинацию от партии Трампу, указывает WSJ.По прогнозам ведущих американских СМИ, экс-президент одержал победу на праймериз республиканцев в 14 из 15 штатов, тогда как бывший постпред вырвалась вперед только в Вермонте.Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Действующий глава Белого дома Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240306/tramp-1931360466.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
сша
южная каролина
вермонт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931464232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddd15509291166d9994ffdd64c3c89cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, выборы президента сша — 2024, никки хейли, дональд трамп, южная каролина, рон десантис, вермонт, оон
В мире, США, Выборы президента США — 2024, Никки Хейли, Дональд Трамп, Южная Каролина, Рон Десантис, Вермонт, ООН
СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке

WSJ: Хейли объявит о приостановке участия в праймериз республиканцев

© AFP 2024 / JOSEPH PREZIOSOКандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли выступает на предвыборном мероприятии
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли выступает на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AFP 2024 / JOSEPH PREZIOSO
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли выступает на предвыборном мероприятии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли намерена объявить о приостановке участия в президентских праймериз Республиканской партии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Никки Хейли планирует приостановить участие в президентских праймериз республиканцев во время речи в среду утром. <...> Бывший губернатор Южной Каролины и постпред в ООН, как ожидается, выступит с коротким заявлением <...> около 10:00 (18:00 мск)", — говорится в публикации.
По данным издания, политик не поддержит соперника Дональда Трампа напрямую, но призовет его обратиться к ее избирателям.
"Она все еще может иметь будущее в вопросе президентской политики, но ее резкая критика Трампа в последние два месяца кампании, скорее всего, затруднит это, когда он все еще серьезно влияет на партию", — отмечается в статье.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии. 5 марта 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз
Вчера, 07:24
Тем не менее, приостановив участие в республиканских праймериз, Хейли уступит номинацию от партии Трампу, указывает WSJ.

Чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США, нужно получить поддержку 1215 делегатов.

По прогнозам ведущих американских СМИ, экс-президент одержал победу на праймериз республиканцев в 14 из 15 штатов, тогда как бывший постпред вырвалась вперед только в Вермонте.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Действующий глава Белого дома Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
В миреСШАВыборы президента США — 2024Никки ХейлиДональд ТрампЮжная КаролинаРон ДесантисВермонтООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала