СМИ: Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке
WSJ: Хейли объявит о приостановке участия в праймериз республиканцев
© AFP 2024 / JOSEPH PREZIOSOКандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли выступает на предвыборном мероприятии
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли выступает на предвыборном мероприятии
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли намерена объявить о приостановке участия в президентских праймериз Республиканской партии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Никки Хейли планирует приостановить участие в президентских праймериз республиканцев во время речи в среду утром. <...> Бывший губернатор Южной Каролины и постпред в ООН, как ожидается, выступит с коротким заявлением <...> около 10:00 (18:00 мск)", — говорится в публикации.
По данным издания, политик не поддержит соперника Дональда Трампа напрямую, но призовет его обратиться к ее избирателям.
"Она все еще может иметь будущее в вопросе президентской политики, но ее резкая критика Трампа в последние два месяца кампании, скорее всего, затруднит это, когда он все еще серьезно влияет на партию", — отмечается в статье.
Тем не менее, приостановив участие в республиканских праймериз, Хейли уступит номинацию от партии Трампу, указывает WSJ.
Чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США, нужно получить поддержку 1215 делегатов.
По прогнозам ведущих американских СМИ, экс-президент одержал победу на праймериз республиканцев в 14 из 15 штатов, тогда как бывший постпред вырвалась вперед только в Вермонте.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Действующий глава Белого дома Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.