https://ria.ru/20240306/kaganskiy-1931406600.html

Максим Каганский стал председателем совета директоров ритейлера Desport

Максим Каганский стал председателем совета директоров ритейлера Desport - РИА Новости, 06.03.2024

Максим Каганский стал председателем совета директоров ритейлера Desport

Партнер и руководитель практики финансового и инвестиционного консалтинга Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры" (ABG Partners)... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:21

2024-03-06T11:21

2024-03-06T11:22

экономика

максим каганский

коммерческая недвижимость

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Партнер и руководитель практики финансового и инвестиционного консалтинга Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры" (ABG Partners) Максим Каганский возглавил совет директоров ритейла Desport (Диспорт) по завершении процедуры приобретения иностранных активов Decatlon (Декатлон) и переводу их в российскую юрисдикцию, сообщили в коллегии. Партнеры ABG Partners вошли в пул консультантов, предложивших доступные варианты структурирования сделки с последующим юридическим регулированием, а также добившихся выгодных условий для российской стороны по использованию приобретенных крупноформатных торговых объектов покинувшего страну французского бренда для дальнейшего развития мультибрендовых спортивных магазинов отечественной сети Desport. Российский ритейлер спортивных товаров Desport, принадлежащий ООО "АРМ", в течение 2024 года планирует открыть оставшиеся 10 из 35 магазинов на территории нашей страны. На сегодняшний день под новым брендом работают уже 25 розничных точек в разных регионах. "Ребрендинг – неминуемый и логичный этап адаптации бренда к тем изменениям спроса и рынка, которые произошли за данный период, с учетом отложенных ожиданий аудитории, ее оттока из торговых центров и перемещения на маркетплейсы", - считает Каганский, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что с одной стороны, магазины остались те же в тех же локациях, на них уже работают те же люди, которые ранее были задействованы на предприятиях Decatlon, что было важной частью соглашения – сохранить все рабочие места. "С другой стороны, поменялось многое – от позиционирования до управленческой модели, когда приходится выстраивать коммерческую функцию и переводить периферийное управление в централизованное. Это влечет перестройку всего логистического цикла: заново нужно выстраивать продуктовый менеджмент и управление поставками, чтобы не было дефицита ассортиментного ряда. Еще предстоит большая работа в части брендинга и дизайна в силу смены названия, обновления концепции. <…>", - пояснил Каганский. В текущий момент новый собственник поэтапно исполняет условия сделки по открытию всей розницы и сохранению рабочих мест. Расширять ассортимент спортивных магазинов компания планирует как за счет собственных торговых марок, так и других известных брендов. "По итогу получения всех необходимых регуляторных разрешений и завершения сделки, новый собственник приступил к работам по подготовке магазинов спортивных товаров к открытию под новым названием Desport. С целью минимизации затрат пересматривались условия контрактов по аренде офисных, торговых и складских помещений. Сейчас Desport активно приводит в порядок оставшиеся к открытию площади своей сети, которые перешли к нему после простоя, а некоторые находились в аварийном состоянии. Из 35 магазинов работают в полную мощность уже 25. По мере технической и инженерной готовности, поступления товаров и заполнения склада, свои двери откроют оставшиеся точки", - цитируются в сообщении слова адвоката, председателя совета ABG Partners Андрея Андреева. Реклама, МКА "АБГ И ПАРТНЕРЫ", erid: 4CQwVszH9pWwJjd9EFr

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, максим каганский, коммерческая недвижимость, россия