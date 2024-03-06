https://ria.ru/20240306/izrail-1931345569.html

Армия Израиля заявила о пусках снарядов со стороны Ливана

Армия Израиля заявила о пусках снарядов со стороны Ливана - РИА Новости, 06.03.2024

Армия Израиля заявила о пусках снарядов со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:57

2024-03-06T00:57

2024-03-06T00:57

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона на севере Израиля и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах". "За последние несколько часов со стороны Ливана были зафиксированы многочисленные пуски в направлении израильской территории в районах Манары и Кирьят-Шмоны... Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" в... Ливане, откуда сегодня вечером были произведены пуски в сторону Кирьят-Шмоны. Кроме того, самолет ЦАХАЛ нанес удар по противотанковому ракетному комплексу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240305/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году