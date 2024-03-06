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Армия Израиля заявила о пусках снарядов со стороны Ливана
Армия Израиля заявила о пусках снарядов со стороны Ливана - РИА Новости, 06.03.2024
Армия Израиля заявила о пусках снарядов со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T00:57
2024-03-06T00:57
2024-03-06T00:57
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона на севере Израиля и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах". "За последние несколько часов со стороны Ливана были зафиксированы многочисленные пуски в направлении израильской территории в районах Манары и Кирьят-Шмоны... Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" в... Ливане, откуда сегодня вечером были произведены пуски в сторону Кирьят-Шмоны. Кроме того, самолет ЦАХАЛ нанес удар по противотанковому ракетному комплексу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240305/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о пусках снарядов со стороны Ливана
Армия Израиля заявила о многочисленных пусках снарядов со стороны Ливана
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала многочисленные пуски снарядов с территории Ливана по районам населенных пунктов Манара и Кирьят-Шмона на севере Израиля и нанесла удары по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах".
"За последние несколько часов со стороны Ливана были зафиксированы многочисленные пуски в направлении израильской территории в районах Манары и Кирьят-Шмоны... Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" в... Ливане, откуда сегодня вечером были произведены пуски в сторону Кирьят-Шмоны. Кроме того, самолет ЦАХАЛ нанес удар по противотанковому ракетному комплексу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.