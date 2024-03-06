https://ria.ru/20240306/it-uslugi-1931481577.html

Поставщик ИТ-услуг beeline cloud подвел итоги 2023 года

Поставщик ИТ-услуг beeline cloud подвел итоги 2023 года - РИА Новости, 06.03.2024

Поставщик ИТ-услуг beeline cloud подвел итоги 2023 года

Выручка российского поставщика ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) по итогам 2023 года выросла по сравнению с 2022 годом на 60% — до 2,7... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:17

2024-03-06T15:17

2024-03-06T15:17

технологии

билайн

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выручка российского поставщика ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) по итогам 2023 года выросла по сравнению с 2022 годом на 60% — до 2,7 миллиарда рублей, сообщает компания.Капитальные вложения (CAPEX) составили 0,9 миллиарда рублей (+29% к 2022 году). Показатель EBITDA увеличился на 25% — до 0,9 миллиарда рублей. Рост числа клиентов составил 21%, говорится в сообщении.Рост выручки от сервисов информационной безопасности составил 40,4% и достиг 417 миллионов рублей. Устойчивый рост в 1,5 раза показывают IaaS-решения (инфраструктура как сервис) и в 40 раз SaaS-решения (ПО как сервис). Кроме того, введено в эксплуатацию 189 серверных стоек, что на 16% больше, чем годом ранее, добавили в пресс-службе.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, билайн, россия