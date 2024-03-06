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Поставщик ИТ-услуг beeline cloud подвел итоги 2023 года - РИА Новости, 06.03.2024
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15:17 06.03.2024
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Поставщик ИТ-услуг beeline cloud подвел итоги 2023 года
Поставщик ИТ-услуг beeline cloud подвел итоги 2023 года - РИА Новости, 06.03.2024
Поставщик ИТ-услуг beeline cloud подвел итоги 2023 года
Выручка российского поставщика ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) по итогам 2023 года выросла по сравнению с 2022 годом на 60% — до 2,7... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:17
2024-03-06T15:17
технологии
билайн
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выручка российского поставщика ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) по итогам 2023 года выросла по сравнению с 2022 годом на 60% — до 2,7 миллиарда рублей, сообщает компания.Капитальные вложения (CAPEX) составили 0,9 миллиарда рублей (+29% к 2022 году). Показатель EBITDA увеличился на 25% — до 0,9 миллиарда рублей. Рост числа клиентов составил 21%, говорится в сообщении.Рост выручки от сервисов информационной безопасности составил 40,4% и достиг 417 миллионов рублей. Устойчивый рост в 1,5 раза показывают IaaS-решения (инфраструктура как сервис) и в 40 раз SaaS-решения (ПО как сервис). Кроме того, введено в эксплуатацию 189 серверных стоек, что на 16% больше, чем годом ранее, добавили в пресс-службе.
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60
353
60
технологии, билайн, россия
Технологии, Билайн, Россия

Поставщик ИТ-услуг beeline cloud подвел итоги 2023 года

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : beeline cloud
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выручка российского поставщика ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) по итогам 2023 года выросла по сравнению с 2022 годом на 60% — до 2,7 миллиарда рублей, сообщает компания.
Капитальные вложения (CAPEX) составили 0,9 миллиарда рублей (+29% к 2022 году). Показатель EBITDA увеличился на 25% — до 0,9 миллиарда рублей. Рост числа клиентов составил 21%, говорится в сообщении.
Рост выручки от сервисов информационной безопасности составил 40,4% и достиг 417 миллионов рублей. Устойчивый рост в 1,5 раза показывают IaaS-решения (инфраструктура как сервис) и в 40 раз SaaS-решения (ПО как сервис). Кроме того, введено в эксплуатацию 189 серверных стоек, что на 16% больше, чем годом ранее, добавили в пресс-службе.
 
ТехнологииБилайнРоссия
 
 
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