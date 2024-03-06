https://ria.ru/20240306/iskander-1931587153.html

Артистку Искандер будут судить по делу о наркоторговле

Артистку Искандер будут судить по делу о наркоторговле - РИА Новости, 06.03.2024

Артистку Искандер будут судить по делу о наркоторговле

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) вместе с двумя предполагаемыми подельниками предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:13

2024-03-06T21:13

2024-03-06T21:13

происшествия

пенза

москва

пензенская область

российский академический молодежный театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44188/87/441888769_0:542:1502:1387_1920x0_80_0_0_30e45e3274e66ec56e94684454f0dfc8.jpg

САРАТОВ, 6 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) вместе с двумя предполагаемыми подельниками предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и в составе организованной группы, сообщила Генпрокуратура РФ. Ранее в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы сообщили РИА Новости, что суд 31 августа 2023 года поместил Хисамову под стражу по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и в составе организованной группы. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве после того, как у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Эту информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что у актрисы обнаружили и дозу кокаина (меньше грамма). "Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Москвы Рамили Хисамовой, жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 30 - пунктам "а", "г" части 4, части 5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ"... Дело направлено в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года Хисамова в мессенджере договорилась о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе со своим знакомым, который в тот же день привлек к участию в преступной деятельности двоих своих приятелей, а сама артистка незаконно приобрела у неустановленных лиц "партию наркотических средств и психотропных веществ массой более 2,6 килограмма, перевезла на своем автомобиле к месту жительства, расфасовала на мелкооптовые партии и одну из них массой более 300 граммов передала соучастнику для сбыта на территории Пензы через интернет-магазин". "Оставшуюся часть наркотиков она (Хисамова) продолжила хранить по месту своего жительства и в автомобиле. 9 января 2023 года участник преступной группы перевез партию наркотических средств в Пензу и передал Шалеву и Холькину, 15 февраля 2023 года один из обвиняемых организовал тайник с наркотиком и разместил его описание и адрес на витрине интернет-магазина для дальнейшего незаконного сбыта. Довести до завершения преступный умысел злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота в ходе осмотра места происшествия, обысков по месту жительства в Москве и Пензе, а также из транспортных средств", - отмечается в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что обвиняемые вину признали, при этом дело в отношении одного из трех предполагаемых подельников выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Как следует из карточки дела на сайте Первомайского районного суда Пензы, дело в отношении Хисамовой, Холькина и Шалева поступило в суд 28 февраля, на 10.30 мск 13 марта назначено судебное заседание для решения вопроса об избрании или продлении меры пресечения. Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'roll, Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах. В пресс-службе Российского академического молодежного театра РИА Новости заявляли, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги.

https://ria.ru/20240305/narkotiki-1931213582.html

https://ria.ru/20240301/moskvich-1930553764.html

https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html

пенза

москва

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пенза, москва, пензенская область, российский академический молодежный театр