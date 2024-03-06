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Сербский адвокат рассказал о подготовке исков к НАТО за бомбардировки - РИА Новости, 06.03.2024
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01:19 06.03.2024 (обновлено: 01:24 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/isk-1931346230.html
Сербский адвокат рассказал о подготовке исков к НАТО за бомбардировки
Сербский адвокат рассказал о подготовке исков к НАТО за бомбардировки - РИА Новости, 06.03.2024
Сербский адвокат рассказал о подготовке исков к НАТО за бомбардировки
Сербский адвокат Срджан Алексич заявил РИА Новости, что ожидает медицинскую документацию от руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) для... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T01:19
2024-03-06T01:24
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НИШ (Сербия), 6 мар - РИА Новости. Сербский адвокат Срджан Алексич заявил РИА Новости, что ожидает медицинскую документацию от руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) для подачи исков за бомбардировки обедненным ураном к НАТО. Алексич в связи с бомбардировками НАТО в 1999 году Союзной республики Югославия ранее подал в Высший суд в Белграде четыре иска, а в Основной суд - 31 иск. До конца года он ожидает вердикта по первому поданному три года назад иску в Высший суд с требованием к НАТО о возмещении ущерба родственникам умершего от рака офицера армии Сербии. Юрист также заявлял, что готов представлять интересы пострадавших от бомбардировок НАТО снарядами с обедненным ураном боснийских сербов в 1995 году, в чем рассчитывает на поддержку властей РС БиГ. "Ожидаю, что правительство РС БиГ доставит медицинскую документацию, чтобы мы перенаправили ее в Италию и провели анализы, установили, каково присутствие обедненного урана и тяжелых металлов в крови и образцах тканей, после этого начнем процесс в Республике Сербской и БиГ. Договоренность есть, сейчас ищут такие случаи в районе Хан-Пиесак и поселке Хаджичи или, если пострадавшие умерли, медицинскую документацию", - заявил сербский юрист. Алексич рассчитывает в этом году активнее посещать Республику Сербскую, чтобы начать процесс. Председатель Народной скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич в середине октября 2023 года в ходе поездки в Рим встретился с Алексичем и адвокатом Анджело Фиоре Тарталья, который представлял интересы итальянских военных, служивших в контингенте НАТО в Косово и Метохии, и добился 400 решений судов в их пользу, которые уже вступили в силу в Европе. Президент РС Милорад Додик указал 24 марта 2023 года в годовщину бомбардировок НАТО 1999 года Союзной республики Югославия, что ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего. Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, погибли свыше 150 гражданских лиц.
https://ria.ru/20240303/nato-1930897636.html
https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html
https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html
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в мире, сербия, республика сербская, белград (город), милорад додик, нато, евросоюз
В мире, Сербия, Республика Сербская, Белград (город), Милорад Додик, НАТО, Евросоюз
Сербский адвокат рассказал о подготовке исков к НАТО за бомбардировки

Адвокат Алексич заявил о подготовке исков к НАТО за бомбардировки РС БиГ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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НИШ (Сербия), 6 мар - РИА Новости. Сербский адвокат Срджан Алексич заявил РИА Новости, что ожидает медицинскую документацию от руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) для подачи исков за бомбардировки обедненным ураном к НАТО.
Алексич в связи с бомбардировками НАТО в 1999 году Союзной республики Югославия ранее подал в Высший суд в Белграде четыре иска, а в Основной суд - 31 иск. До конца года он ожидает вердикта по первому поданному три года назад иску в Высший суд с требованием к НАТО о возмещении ущерба родственникам умершего от рака офицера армии Сербии.
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Юрист также заявлял, что готов представлять интересы пострадавших от бомбардировок НАТО снарядами с обедненным ураном боснийских сербов в 1995 году, в чем рассчитывает на поддержку властей РС БиГ.
"Ожидаю, что правительство РС БиГ доставит медицинскую документацию, чтобы мы перенаправили ее в Италию и провели анализы, установили, каково присутствие обедненного урана и тяжелых металлов в крови и образцах тканей, после этого начнем процесс в Республике Сербской и БиГ. Договоренность есть, сейчас ищут такие случаи в районе Хан-Пиесак и поселке Хаджичи или, если пострадавшие умерли, медицинскую документацию", - заявил сербский юрист.
Алексич рассчитывает в этом году активнее посещать Республику Сербскую, чтобы начать процесс.
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Председатель Народной скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич в середине октября 2023 года в ходе поездки в Рим встретился с Алексичем и адвокатом Анджело Фиоре Тарталья, который представлял интересы итальянских военных, служивших в контингенте НАТО в Косово и Метохии, и добился 400 решений судов в их пользу, которые уже вступили в силу в Европе.
Президент РС Милорад Додик указал 24 марта 2023 года в годовщину бомбардировок НАТО 1999 года Союзной республики Югославия, что ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего.
Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности.
Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, погибли свыше 150 гражданских лиц.
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