https://ria.ru/20240306/isk-1931346230.html

Сербский адвокат рассказал о подготовке исков к НАТО за бомбардировки

Сербский адвокат рассказал о подготовке исков к НАТО за бомбардировки - РИА Новости, 06.03.2024

Сербский адвокат рассказал о подготовке исков к НАТО за бомбардировки

Сербский адвокат Срджан Алексич заявил РИА Новости, что ожидает медицинскую документацию от руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) для... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:19

2024-03-06T01:19

2024-03-06T01:24

в мире

сербия

республика сербская

белград (город)

милорад додик

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

НИШ (Сербия), 6 мар - РИА Новости. Сербский адвокат Срджан Алексич заявил РИА Новости, что ожидает медицинскую документацию от руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) для подачи исков за бомбардировки обедненным ураном к НАТО. Алексич в связи с бомбардировками НАТО в 1999 году Союзной республики Югославия ранее подал в Высший суд в Белграде четыре иска, а в Основной суд - 31 иск. До конца года он ожидает вердикта по первому поданному три года назад иску в Высший суд с требованием к НАТО о возмещении ущерба родственникам умершего от рака офицера армии Сербии. Юрист также заявлял, что готов представлять интересы пострадавших от бомбардировок НАТО снарядами с обедненным ураном боснийских сербов в 1995 году, в чем рассчитывает на поддержку властей РС БиГ. "Ожидаю, что правительство РС БиГ доставит медицинскую документацию, чтобы мы перенаправили ее в Италию и провели анализы, установили, каково присутствие обедненного урана и тяжелых металлов в крови и образцах тканей, после этого начнем процесс в Республике Сербской и БиГ. Договоренность есть, сейчас ищут такие случаи в районе Хан-Пиесак и поселке Хаджичи или, если пострадавшие умерли, медицинскую документацию", - заявил сербский юрист. Алексич рассчитывает в этом году активнее посещать Республику Сербскую, чтобы начать процесс. Председатель Народной скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич в середине октября 2023 года в ходе поездки в Рим встретился с Алексичем и адвокатом Анджело Фиоре Тарталья, который представлял интересы итальянских военных, служивших в контингенте НАТО в Косово и Метохии, и добился 400 решений судов в их пользу, которые уже вступили в силу в Европе. Президент РС Милорад Додик указал 24 марта 2023 года в годовщину бомбардировок НАТО 1999 года Союзной республики Югославия, что ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего. Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, погибли свыше 150 гражданских лиц.

https://ria.ru/20240303/nato-1930897636.html

https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html

https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html

сербия

республика сербская

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, республика сербская, белград (город), милорад додик, нато, евросоюз