Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов
СФ одобрил закон о запрете для иноагентов размещать рекламу на своих ресурсах
Здание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.
Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.
Государственная дума приняла законопроект в прошлую среду. Его внесли в парламент в феврале, авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций, кроме "Новых людей".
Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".
Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:
- до 50 тысяч рублей — для физлиц;
- до 500 тысяч рублей — для юрлиц.
За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.
В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.
По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.