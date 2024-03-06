https://ria.ru/20240306/inoagenty-1931396911.html

Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов

Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 06.03.2024

Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:01

2024-03-06T11:01

2024-03-06T12:01

общество

совет федерации рф

иноагенты

василий пискарев

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, совет федерации рф, иноагенты, василий пискарев, вячеслав володин, госдума рф