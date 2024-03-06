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Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 06.03.2024
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11:01 06.03.2024 (обновлено: 12:01 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/inoagenty-1931396911.html
Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов
Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 06.03.2024
Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов
Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:01
2024-03-06T12:01
общество
совет федерации рф
иноагенты
василий пискарев
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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общество, совет федерации рф, иноагенты, василий пискарев, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Совет Федерации РФ, иноагенты, Василий Пискарев, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Совфед одобрил закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов

СФ одобрил закон о запрете для иноагентов размещать рекламу на своих ресурсах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.
Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.
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Россия зажала иноагентов в бархатные тиски
29 февраля, 08:00

Государственная дума приняла законопроект в прошлую среду. Его внесли в парламент в феврале, авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций, кроме "Новых людей".

Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".
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"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы
7 февраля, 08:00
Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета предусмотрен штраф:
  • до 50 тысяч рублей — для физлиц;
  • до 500 тысяч рублей — для юрлиц.
За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.
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15 февраля, 08:00
В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.
По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
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Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
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ОбществоСовет Федерации РФиноагентыВасилий ПискаревВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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