https://ria.ru/20240306/gretsiya-1931461048.html

Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ

Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Украину, ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским в Одессе, сообщает издание "Прото тема". РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:00

2024-03-06T14:00

2024-03-06T14:03

в мире

украина

одесса

владимир зеленский

кириакос мицотакис

греция

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АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Украину, ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским в Одессе, сообщает издание "Прото тема". В официальной программе премьера на среду нет визита на Украину, значится лишь его поездка в Бухарест на заседание Европейской народной партии. "Это будет весьма символический визит. Зеленский был в Афинах несколько месяцев назад. Правительственные источники пока не подтвердили эту новость, очевидно, по соображениям безопасности, как это принято в обычной практике, и не опровергли эту информацию", - пишет издание. Новостной портал Newsit.gr пишет, что Мицотакис уже находится в Одессе. После поездки на Украину Мицотакис отправится в Бухарест, чтобы принять участие в конференции Европейской народной партии накануне европейских выборов. Украинское издание "Страна.ua" позднее сообщило, что Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда в городе произошел взрыв, "поскольку очевидцы видели его кортеж". Однако официального подтверждения информации нет.

https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html

https://ria.ru/20240303/naemnik-1930869147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, владимир зеленский, кириакос мицотакис, греция