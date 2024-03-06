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Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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14:00 06.03.2024 (обновлено: 14:03 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/gretsiya-1931461048.html
Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ
Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Украину, ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским в Одессе, сообщает издание "Прото тема". РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:00
2024-03-06T14:03
в мире
украина
одесса
владимир зеленский
кириакос мицотакис
греция
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АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Украину, ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским в Одессе, сообщает издание "Прото тема". В официальной программе премьера на среду нет визита на Украину, значится лишь его поездка в Бухарест на заседание Европейской народной партии. "Это будет весьма символический визит. Зеленский был в Афинах несколько месяцев назад. Правительственные источники пока не подтвердили эту новость, очевидно, по соображениям безопасности, как это принято в обычной практике, и не опровергли эту информацию", - пишет издание. Новостной портал Newsit.gr пишет, что Мицотакис уже находится в Одессе. После поездки на Украину Мицотакис отправится в Бухарест, чтобы принять участие в конференции Европейской народной партии накануне европейских выборов. Украинское издание "Страна.ua" позднее сообщило, что Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда в городе произошел взрыв, "поскольку очевидцы видели его кортеж". Однако официального подтверждения информации нет.
https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html
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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, кириакос мицотакис, греция
В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, Греция
Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ

"Прото тема": премьер Мицотакис приехал в Одессу, чтобы встретиться с Зеленским

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Украину, ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским в Одессе, сообщает издание "Прото тема".
В официальной программе премьера на среду нет визита на Украину, значится лишь его поездка в Бухарест на заседание Европейской народной партии.
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"Это будет весьма символический визит. Зеленский был в Афинах несколько месяцев назад. Правительственные источники пока не подтвердили эту новость, очевидно, по соображениям безопасности, как это принято в обычной практике, и не опровергли эту информацию", - пишет издание. Новостной портал Newsit.gr пишет, что Мицотакис уже находится в Одессе.
После поездки на Украину Мицотакис отправится в Бухарест, чтобы принять участие в конференции Европейской народной партии накануне европейских выборов.
Украинское издание "Страна.ua" позднее сообщило, что Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда в городе произошел взрыв, "поскольку очевидцы видели его кортеж". Однако официального подтверждения информации нет.
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В миреУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийКириакос МицотакисГреция
 
 
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