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Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ
Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Украину, ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским в Одессе, сообщает издание "Прото тема". РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:00
2024-03-06T14:00
2024-03-06T14:03
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владимир зеленский
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетит Украину, ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским в Одессе, сообщает издание "Прото тема". В официальной программе премьера на среду нет визита на Украину, значится лишь его поездка в Бухарест на заседание Европейской народной партии. "Это будет весьма символический визит. Зеленский был в Афинах несколько месяцев назад. Правительственные источники пока не подтвердили эту новость, очевидно, по соображениям безопасности, как это принято в обычной практике, и не опровергли эту информацию", - пишет издание. Новостной портал Newsit.gr пишет, что Мицотакис уже находится в Одессе. После поездки на Украину Мицотакис отправится в Бухарест, чтобы принять участие в конференции Европейской народной партии накануне европейских выборов. Украинское издание "Страна.ua" позднее сообщило, что Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда в городе произошел взрыв, "поскольку очевидцы видели его кортеж". Однако официального подтверждения информации нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, владимир зеленский, кириакос мицотакис, греция
В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, Греция
Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, пишут СМИ
"Прото тема": премьер Мицотакис приехал в Одессу, чтобы встретиться с Зеленским