https://ria.ru/20240306/golosovanie-1931592358.html

В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента

В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024

В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента РФ, вызванное сложной оперативной обстановкой, пройдет с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:54

2024-03-06T21:54

2024-03-06T22:16

политика

белгородский район

россия

белгородская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ, вызванное сложной оперативной обстановкой, пройдет с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района Белгородской области, сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова. В своем Telegram-канале она написала, что было принято решение обратиться в областную избирательную комиссию для проведения досрочного голосования из-за оперативной обстановки и на основании решения районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. "Положительное решение получено. На территории Яснозоренского, Малиновского, Щетиновского, Краснооктябрьского, Бессоновского, Веселолопанского, Комсомольского, Пушкарского, Крутологского, Майского, Никольского, Головинского, Дубовского, Тавровского сельских поселений, Октябрьского и Разуменского городских поселений разрешен режим досрочного голосования с 10 по 14 марта", - добавила Куташова. Она уточнила, что разрешено голосование "вне помещения", на участках голосование проводиться не будет. "Надеюсь, что эта мера позволит избежать провокаций ВСУ на избирательных участках в дни голосования", - подчеркнула глава района. Белгородский район граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240305/golosovanie-1931262946.html

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политика, белгородский район, россия, белгородская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, вооруженные силы украины, николай харитонов