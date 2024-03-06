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В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024
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21:54 06.03.2024 (обновлено: 22:16 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/golosovanie-1931592358.html
В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента
В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 06.03.2024
В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента
Досрочное голосование на выборах президента РФ, вызванное сложной оперативной обстановкой, пройдет с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:54
2024-03-06T22:16
политика
белгородский район
россия
белгородская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ, вызванное сложной оперативной обстановкой, пройдет с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района Белгородской области, сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова. В своем Telegram-канале она написала, что было принято решение обратиться в областную избирательную комиссию для проведения досрочного голосования из-за оперативной обстановки и на основании решения районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. "Положительное решение получено. На территории Яснозоренского, Малиновского, Щетиновского, Краснооктябрьского, Бессоновского, Веселолопанского, Комсомольского, Пушкарского, Крутологского, Майского, Никольского, Головинского, Дубовского, Тавровского сельских поселений, Октябрьского и Разуменского городских поселений разрешен режим досрочного голосования с 10 по 14 марта", - добавила Куташова. Она уточнила, что разрешено голосование "вне помещения", на участках голосование проводиться не будет. "Надеюсь, что эта мера позволит избежать провокаций ВСУ на избирательных участках в дни голосования", - подчеркнула глава района. Белгородский район граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, белгородский район, россия, белгородская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, вооруженные силы украины, николай харитонов
Политика, Белгородский район, Россия, Белгородская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Николай Харитонов
В 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах президента

Куташова: в 16 белгородских селах пройдет досрочное голосование на выборах

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владислав Николаев
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента РФ, вызванное сложной оперативной обстановкой, пройдет с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района Белгородской области, сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова.
В своем Telegram-канале она написала, что было принято решение обратиться в областную избирательную комиссию для проведения досрочного голосования из-за оперативной обстановки и на основании решения районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
"Положительное решение получено. На территории Яснозоренского, Малиновского, Щетиновского, Краснооктябрьского, Бессоновского, Веселолопанского, Комсомольского, Пушкарского, Крутологского, Майского, Никольского, Головинского, Дубовского, Тавровского сельских поселений, Октябрьского и Разуменского городских поселений разрешен режим досрочного голосования с 10 по 14 марта", - добавила Куташова.
Она уточнила, что разрешено голосование "вне помещения", на участках голосование проводиться не будет. "Надеюсь, что эта мера позволит избежать провокаций ВСУ на избирательных участках в дни голосования", - подчеркнула глава района.
Белгородский район граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
На портале "Госуслуги" начался прием заявлений для голосования на дому
5 марта, 16:42
 
ПолитикаБелгородский районРоссияБелгородская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныНиколай Харитонов
 
 
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