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Власти Москвы рассказали, как прошло тестовое голосование перед выборами - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:37 06.03.2024 (обновлено: 16:38 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/golosovanie-1931515784.html
Власти Москвы рассказали, как прошло тестовое голосование перед выборами
Власти Москвы рассказали, как прошло тестовое голосование перед выборами - РИА Новости, 06.03.2024
Власти Москвы рассказали, как прошло тестовое голосование перед выборами
Порядка 30 тысяч москвичей хотели принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента, проводившемся в субботу, 2 марта, в первую же минуту, они... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:37
2024-03-06T16:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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илья массух
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Порядка 30 тысяч москвичей хотели принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента, проводившемся в субботу, 2 марта, в первую же минуту, они могли встать в электронную очередь с ожиданием до 10 минут, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве. "Вот, собственно, наши показатели на голосовании, без единого сбоя, ошибочного экрана, 400 тысяч человек в первый час и 30 тысяч - в первую минуту. Это показывает, что система с нагрузкой справилась", - сказал Костырко. Он добавил, что во время тестового голосования работала система электронной очереди. Ее запустили для того, чтобы голосование было комфортным, никто не наблюдал долгой загрузки, каких-то проблем с отображением страницы. "Это нормальная практика, это система, ее штатное, нормальное поведение. Она выстраивает вот все эти тысячи человек, которые с первых минут, часов пытаются проголосовать, в очереди. Это нормальное поведение системы", - пояснил Костырко. Он также уточнил, что у первых 30 тысяч человек, которые захотели принять участие в тестовом голосовании, ожидание заняло от 5 до 10 минут. Как сообщил Костырко, чьи слова приводятся на сайте общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве в 2024 году, при высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч избирателей зайдут на страницу онлайн-голосования в дни выборов, система перейдет в режим электронной очереди. "Это позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и самого mos.ru. Такие нагрузки обычно наблюдаются в первые часы после старта голосования, когда люди читают новости о начале выборов, получают рассылки и смс - и сразу же идут голосовать онлайн", - сказал он. Уточняется, что при переходе системы в данный режим пользователь увидит на экране специальную страницу с информацией о запуске электронной очереди. Костырко добавил, что при появлении такой информации пользователю нужно будет подождать или вернуться к голосованию позднее. "Электронная очередь не влияет на ход голосования - в этом можно будет убедиться на странице observer.mos.ru, которая покажет, что все голоса продолжают корректно попадать в блокчейн", - подчеркнул он. Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10.00 и продлилось до 14.00. В конце января в Москве был создан общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ, его возглавил Вадим Ковалев, а его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов. В штаб по наблюдению за выборами традиционно вошли группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видеоцентр, контакт-центр и корпус наблюдателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, илья массух, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Илья Массух, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Власти Москвы рассказали, как прошло тестовое голосование перед выборами

Около 30 тыс москвичей хотели проголосовать в первую минуту теста перед выборами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ
Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Порядка 30 тысяч москвичей хотели принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента, проводившемся в субботу, 2 марта, в первую же минуту, они могли встать в электронную очередь с ожиданием до 10 минут, сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве.
"Вот, собственно, наши показатели на голосовании, без единого сбоя, ошибочного экрана, 400 тысяч человек в первый час и 30 тысяч - в первую минуту. Это показывает, что система с нагрузкой справилась", - сказал Костырко.
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Он добавил, что во время тестового голосования работала система электронной очереди. Ее запустили для того, чтобы голосование было комфортным, никто не наблюдал долгой загрузки, каких-то проблем с отображением страницы.
"Это нормальная практика, это система, ее штатное, нормальное поведение. Она выстраивает вот все эти тысячи человек, которые с первых минут, часов пытаются проголосовать, в очереди. Это нормальное поведение системы", - пояснил Костырко.
Он также уточнил, что у первых 30 тысяч человек, которые захотели принять участие в тестовом голосовании, ожидание заняло от 5 до 10 минут.
Как сообщил Костырко, чьи слова приводятся на сайте общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве в 2024 году, при высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч избирателей зайдут на страницу онлайн-голосования в дни выборов, система перейдет в режим электронной очереди.
"Это позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и самого mos.ru. Такие нагрузки обычно наблюдаются в первые часы после старта голосования, когда люди читают новости о начале выборов, получают рассылки и смс - и сразу же идут голосовать онлайн", - сказал он.
Уточняется, что при переходе системы в данный режим пользователь увидит на экране специальную страницу с информацией о запуске электронной очереди.
Костырко добавил, что при появлении такой информации пользователю нужно будет подождать или вернуться к голосованию позднее.
"Электронная очередь не влияет на ход голосования - в этом можно будет убедиться на странице observer.mos.ru, которая покажет, что все голоса продолжают корректно попадать в блокчейн", - подчеркнул он.
Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10.00 и продлилось до 14.00.
В конце января в Москве был создан общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ, его возглавил Вадим Ковалев, а его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов. В штаб по наблюдению за выборами традиционно вошли группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видеоцентр, контакт-центр и корпус наблюдателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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