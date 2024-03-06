https://ria.ru/20240306/gimn-1931542984.html

Тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи спели гимн России

Тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи спели гимн России - РИА Новости, 06.03.2024

Тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи спели гимн России

Тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи, в том числе иностранцы, в последнее утро ВФМ спели гимн России в один голос, сообщили организаторы фестиваля. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:50

2024-03-06T17:50

2024-03-06T17:50

россия

владимир путин

александр скрябин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи, в том числе иностранцы, в последнее утро ВФМ спели гимн России в один голос, сообщили организаторы фестиваля. Отмечается, что 6 марта в рамках ежедневного утреннего шоу на площади "Душа России" выступил российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом Shaman. "В конце шоу Shaman спел гимн России — вместе с ним его исполнили тысячи участников Фестиваля из России и из-за рубежа. Многие ребята не могли сдержать слез от этого волнительного момента и благодарности России за Фестиваль, который они не забудут никогда. Во время выступления на сцену вышли молодые люди в цветах российского триколора в знак того, что будущее страны и мира — в руках молодёжи", - говорится в сообщении. Кроме того, российские и зарубежные участники вместе исполнили главные хиты, в том числе композицию "Я русский", припев известной песни пели даже иностранные участники, подчеркнули организаторы. Также на утреннем шоу были объявлены имена 15 экспертов, которые отправятся в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе Росатома, сертификаты им вручили капитаны атомных ледоколов "Урал" и "Арктика" — Иван Курбатов и Александр Скрябин. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/festival-1931333453.html

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россия, владимир путин, александр скрябин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество