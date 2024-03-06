Спецзаседание в бундестаге из-за утечки разговора военных пройдет 11 марта
Комитет бундестага по обороне проведет заседание по утечке разговора 11 марта
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Комитет нижней палаты немецкого парламента (бундестага) по обороне проведет 11 марта внеочередное заседание в связи с утечкой разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus.
"59-е заседание (внеочередное заседание) комитета по обороне пройдет в понедельник, 11 марта 2024 года, с 17.00 по 19.00 (19.00-21.00 мск - ред.)", - говорится на странице комитета на сайте бундестага.
В воскресенье внеочередное заседание комитета запросила крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС. Фракция также требовала участия в заседании канцлера Олафа Шольца. Будет ли он присутствовать на этом заседании, пока неизвестно.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.