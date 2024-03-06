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В ФРГ детская передача оправдала ролик про орудия убийства "юмором" - РИА Новости, 06.03.2024
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05:39 06.03.2024 (обновлено: 06:00 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/germaniya-1931356146.html
В ФРГ детская передача оправдала ролик про орудия убийства "юмором"
В ФРГ детская передача оправдала ролик про орудия убийства "юмором" - РИА Новости, 06.03.2024
В ФРГ детская передача оправдала ролик про орудия убийства "юмором"
Детская телепередача "Logo!" в Германии после критики ролика для подростков, в котором одушевленные ракеты и танк Leopard 2 обсуждают поставки Taurus на... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T05:39
2024-03-06T06:00
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Детская телепередача "Logo!" в Германии после критики ролика для подростков, в котором одушевленные ракеты и танк Leopard 2 обсуждают поставки Taurus на Украину, объяснила РИА Новости свои действия принципами сатиры и юмора. "Материалы рассчитаны на молодежь и подростков в возрасте от 13 лет и старше. Они рассказывают о текущих событиях с юмористической и сатирической точки зрения", - пояснила представитель телепередачи, выходящей в рамках бренда телеканала ZDF. По словам собеседницы агентства, данные ролики рассчитаны для соцсети TikTok, где с помощью напоминающей комиксы формы подачи обсуждается "очень актуальная тема для подростков". Ролик с ракетами Taurus, Scalp (Франция), Storm Shadow (Британия) и танком Leopard 2 (под флагом Польши) был опубликован на прошлой неделе в соцсетях "Logo!" В непринужденной манере орудия для убийств обсуждают возможную отправку ракет на Украину. По сценарию, беседу начинает немецкая ракета, которая жалуется, что канцлер Олаф Шольц не хочет отдавать ее. Затем у Taurus завязывается спор с французской и английской собеседницами, кто же из них нужнее на фронте. При этом Scalp и Storm Shadow подтрунивают над Шольцем, который как всегда "шольцует" - мнется и сомневается, поскольку боится, что ракета ударит по РФ. "Гнусная пропаганда войны от детского телеканала ZDF "Logo!", финансируемого за счет сбора налогов. Это просто отвратительно, как общественные вещатели мобилизуются, чтобы "забавным" образом прививать детям готовность к войне", - прокомментировала ролик в соцсети X депутат критикующей поставки оружия Киеву и выступающей за мирные переговоры партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Севим Дагделен. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В ФРГ детская передача оправдала ролик про орудия убийства "юмором"

В Германии детская передача "Logo!" оправдала ролик про орудия убийства юмором

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Детская телепередача "Logo!" в Германии после критики ролика для подростков, в котором одушевленные ракеты и танк Leopard 2 обсуждают поставки Taurus на Украину, объяснила РИА Новости свои действия принципами сатиры и юмора.
"Материалы рассчитаны на молодежь и подростков в возрасте от 13 лет и старше. Они рассказывают о текущих событиях с юмористической и сатирической точки зрения", - пояснила представитель телепередачи, выходящей в рамках бренда телеканала ZDF.
По словам собеседницы агентства, данные ролики рассчитаны для соцсети TikTok, где с помощью напоминающей комиксы формы подачи обсуждается "очень актуальная тема для подростков".
Ролик с ракетами Taurus, Scalp (Франция), Storm Shadow (Британия) и танком Leopard 2 (под флагом Польши) был опубликован на прошлой неделе в соцсетях "Logo!" В непринужденной манере орудия для убийств обсуждают возможную отправку ракет на Украину. По сценарию, беседу начинает немецкая ракета, которая жалуется, что канцлер Олаф Шольц не хочет отдавать ее. Затем у Taurus завязывается спор с французской и английской собеседницами, кто же из них нужнее на фронте. При этом Scalp и Storm Shadow подтрунивают над Шольцем, который как всегда "шольцует" - мнется и сомневается, поскольку боится, что ракета ударит по РФ.
"Гнусная пропаганда войны от детского телеканала ZDF "Logo!", финансируемого за счет сбора налогов. Это просто отвратительно, как общественные вещатели мобилизуются, чтобы "забавным" образом прививать детям готовность к войне", - прокомментировала ролик в соцсети X депутат критикующей поставки оружия Киеву и выступающей за мирные переговоры партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Севим Дагделен.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
На Западе ужаснулись детали, раскрытой в ходе разговора немецких военных
4 марта, 01:10
 
В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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