https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931364869.html

Гагаузия надеется, что Турция заступится за нее, заявила глава автономии

Гагаузия надеется, что Турция заступится за нее, заявила глава автономии - РИА Новости, 06.03.2024

Гагаузия надеется, что Турция заступится за нее, заявила глава автономии

Гагаузская автономия рассчитывает, что Турция повлияет на власти Молдавии и не позволит ущемлять особый правовой статус региона, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:22

2024-03-06T08:22

2024-03-06T09:15

в мире

евгения гуцул

турция

молдавия

гагаузия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия рассчитывает, что Турция повлияет на власти Молдавии и не позволит ущемлять особый правовой статус региона, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ранее Гуцул обратилась к Турции с просьбой призвать официальный Кишинев отказаться от попыток дестабилизации в регионе и манипуляций по отношению к Гагаузской автономии. "В сентябре прошлого года на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом я говорила о дискриминационной политике, которую ведет правящая партия и президент Молдовы по отношению к гагаузскому народу. Мы рассчитываем на то, что официальная Анкара повлияет на молдавские власти и не позволит ущемлять наш особый правовой статус" , - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Читайте полный текст интервью Евгении Гуцул >>

https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931304633.html

https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930460576.html

турция

молдавия

гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евгения гуцул, турция, молдавия, гагаузия, всемирный фестиваль молодежи — 2024