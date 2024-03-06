https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931362701.html

Глава Гагаузии заявила, что ей все равно, заведут ли на нее дело в Молдавии

Глава Гагаузии заявила, что ей все равно, заведут ли на нее дело в Молдавии - РИА Новости, 06.03.2024

Глава Гагаузии заявила, что ей все равно, заведут ли на нее дело в Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее уголовное дело в Молдавии за визит в Россию. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:48

2024-03-06T07:48

2024-03-06T09:15

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евгения гуцул

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее уголовное дело в Молдавии за визит в Россию. "Какой будет дальнейшая реакция молдавских властей – прогнозировать не берусь, и это даже не имеет для меня особого значения. На посту главы Гагаузии я продвигаю курс, который от меня ждет гагаузский народ. А наш народ на гагаузских референдумах 2 февраля 2014 однозначно высказался за укрепление связей с Российской Федерацией", - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, отвечая на соответствующий вопрос. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Читайте полный текст интервью Евгении Гуцул >>

https://ria.ru/20240222/gagauziya-1929028802.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024