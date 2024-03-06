https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии

Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии - РИА Новости, 06.03.2024

Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии

В настоящее время нет предпосылок для того, чтобы говорить о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии, а все противоречия региона с Кишиневом лежат "в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T06:38

2024-03-06T06:38

2024-03-06T09:16

молдавия

гагаузия

россия

евгения гуцул

майя санду

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. В настоящее время нет предпосылок для того, чтобы говорить о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии, а все противоречия региона с Кишиневом лежат "в политической плоскости" и носят искусственный характер, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Закон Республики Молдова "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)" предусматривает, что это может произойти только в случае, если наша страна утратит свою независимость. На сегодняшний день нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу" , - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что Гагаузия "прекрасно сосуществует" с другими народами, которые населяют край. "Все возникающие противоречия между центром и автономией лежат в политической плоскости и носят искусственный характер… Уверена, что с ростом политической культуры и приходом во власть на национальном уровне новых ответственных политиков с государственным мышлением, все спорные вопросы между центром и автономией будут достаточно быстро урегулированы путем диалога", - подчеркнула Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Читайте полный текст интервью Евгении Гуцул >>

https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930460576.html

https://ria.ru/20240206/gagauziya-1925698116.html

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молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024