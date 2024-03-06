https://ria.ru/20240306/fotovystavka-1931466976.html

Фотовыставка о женщинах "мужских" профессий открылась в Химках к 8 Марта

Фотовыставка о женщинах "мужских" профессий открылась в Химках к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2024

Фотовыставка о женщинах "мужских" профессий открылась в Химках к 8 Марта

Фотовыставку "Женское дело" о химчанках уникальных профессий открыл глава муниципалитета Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:16

2024-03-06T14:16

2024-03-06T20:05

химки

союз женщин россии

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Фотовыставку "Женское дело" о химчанках уникальных профессий открыл глава муниципалитета Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В экспозиции — 12 историй женщин, среди них: спасатель, водитель троллейбуса с 20-летним стажем, арбитр ФИФА, паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука, основательница футбольной команды, инженер-конструктор космического предприятия и другие. Каждый портрет сопроводили краткой историей женщины. "Героини проекта — такие разные, но всех их объединяет одно — любовь к своему делу. Успех для каждой — это желание сделать мир лучше. И каждой из них это удается. Именно к этому они стремятся, независимо от сферы, в которой работают. Труд этих прекрасных женщин находит отклик в сердцах сотен людей. Они вдохновляют своим примером и поражают силой характера — женственные снаружи и сильные духом внутри", — отметил Волошин, слова которого приводит пресс-служба. Фотопроект создан командой управления информационной политики администрации городского округа Химки. Выставку приурочили к Международному женскому дню. Экспозицию представили в музейно-выставочном комплексе "Артишок" в парке Толстого. Выставка продлится до конца марта, посещение — бесплатное для всех желающих. "Наш фотопроект — о том, как представительницы пола, который традиционно называют слабым, покорили сильные профессии. С каждым днем роль женщины становится все более многогранной. И ведь если посмотреть, наша страна всегда гордилась женщинами-первопроходцами: в космосе, спорте, науке, бизнесе. А все потому, что мы, женщины, можем все, а вместе — еще больше", — цитирует пресс-служба организатора выставки, руководителя управления информационной политики администрации Химок Александры Афанасьевой. На память о выставке каждая из участниц проекта получила в подарок копию своего портрета. В церемонии открытия фотопроекта приняли участие муниципальные депутаты, члены химкинского отделения Союза женщин России, предприниматели, родственники и близкие друзья героинь, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240229/khimki-1930300021.html

https://ria.ru/20240215/diagnostika-1927621334.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, союз женщин россии, дмитрий волошин (глава городского округа химки)