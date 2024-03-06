https://ria.ru/20240306/festival-1931572908.html

Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи

Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 06.03.2024

Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи

Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:47

2024-03-06T19:47

2024-03-06T20:06

владимир путин

дмитрий песков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931575856_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_131ff562e7fb1d941e109dcaebb55f2c.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет "Сириус", передает корреспондент РИА Новости.В университете глава государства осмотрит выставочное пространство "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи".Крупная экспозиция международного аэропорта с зонами досмотра, регистрации и с залами ожидания была открыта ко Всемирному фестивалю молодежи, ее общая площадь со 112 экспозиционным пространствами составляет 25 тысяч квадратных метров, здесь же представлен макет российского самолета МС-21.Пространство начинается с установленной зоны досмотра перед Парком науки и искусств и продолжается внутри здания, где есть залы ожидания, табло, четыре терминала: "Знание", "Образование", "Технологии", "Семья".Также Путин в Сириусе пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и выступит на церемонии закрытия, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Церемония закрытия фестиваля состоится 6 марта. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/gimn-1931542984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приезд Путина на Всемирный фестиваль молодежи Президент РФ Владимир Путин в среду приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. В университете глава государства осмотрит выставочное пространство "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи". 2024-03-06T19:47 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, политика