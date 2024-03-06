https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html
Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи
Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи - РИА Новости, 06.03.2024
Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Всемирный фестиваль молодёжи оставит после себя только позитивное наследие. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:24
2024-03-06T15:24
2024-03-06T15:24
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
дмитрий песков
владимир путин
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Всемирный фестиваль молодёжи оставит после себя только позитивное наследие. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. "Какое наследие оставит фестиваль? Только позитивное",- сказал Песков журналистам. Он добавил, что благодаря знакомствам, которые заведут участники фестиваля из разных стран, они лучше будут понимать друг друга, и в будущем они не будут совершать тех ошибок, которые делают некоторые политики сейчас. Песков также полагает, что масштабность и востребованность фестиваля свидетельствует о том, что молодежь мира хочет общения, хочет быть открытой и не собирается оставаться в рамках стереотипов. Представитель Кремля также сообщил, что планирует присутствовать на церемонии закрытия фестиваля вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://radiosputnik.ru/20240306/festival-1931480838.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий песков, владимир путин, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи
Песков считает, что ВФМ-2024 оставит после себя позитивное наследие
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Всемирный фестиваль молодёжи оставит после себя только позитивное наследие.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
Песков высказался по поводу значения Всемирного фестиваля молодежи
"Какое наследие оставит фестиваль? Только позитивное",- сказал Песков журналистам.
Он добавил, что благодаря знакомствам, которые заведут участники фестиваля из разных стран, они лучше будут понимать друг друга, и в будущем они не будут совершать тех ошибок, которые делают некоторые политики сейчас. Песков также полагает, что масштабность и востребованность фестиваля свидетельствует о том, что молодежь мира хочет общения, хочет быть открытой и не собирается оставаться в рамках стереотипов.
Песков рассказал о востребованности Всемирного фестиваля молодежи
Представитель Кремля также сообщил, что планирует присутствовать на церемонии закрытия фестиваля вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Песков обратился к американцам, приехавшим на фестиваль молодежи