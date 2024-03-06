https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи

Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Всемирный фестиваль молодёжи оставит после себя только позитивное наследие. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:24

2024-03-06T15:24

2024-03-06T15:24

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дмитрий песков

владимир путин

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Всемирный фестиваль молодёжи оставит после себя только позитивное наследие. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. "Какое наследие оставит фестиваль? Только позитивное",- сказал Песков журналистам. Он добавил, что благодаря знакомствам, которые заведут участники фестиваля из разных стран, они лучше будут понимать друг друга, и в будущем они не будут совершать тех ошибок, которые делают некоторые политики сейчас. Песков также полагает, что масштабность и востребованность фестиваля свидетельствует о том, что молодежь мира хочет общения, хочет быть открытой и не собирается оставаться в рамках стереотипов. Представитель Кремля также сообщил, что планирует присутствовать на церемонии закрытия фестиваля вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://radiosputnik.ru/20240306/festival-1931480838.html

https://ria.ru/20240306/molodezh-1931465754.html

https://ria.ru/20240306/usa-1931461352.html

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий песков, владимир путин, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество