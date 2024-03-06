https://ria.ru/20240306/festival-1931441668.html

Россия рада видеть гостей фестиваля молодежи, заявил Песков

Россия рада видеть гостей фестиваля молодежи, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия рада видеть гостей фестиваля молодежи, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рада видеть гостей Всемирного фестиваля молодежи и надеется, что они чувствуют себя как дома. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:06

2024-03-06T13:06

2024-03-06T13:26

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

дмитрий песков

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рада видеть гостей Всемирного фестиваля молодежи и надеется, что они чувствуют себя как дома."Я очень рад всех видеть. Прежде всего, я вас хочу поздравить с тем, что вы провели действительно неделю счастья здесь, в Сочи, у нас в стране. Это феноменальный фестиваль, и это прекрасно, что он проходит у нас в стране, в нашей южной столице. Мы очень рады видеть здесь всех - и моих соотечественников, и наших гостей, которые, я надеюсь, не чувствуют себя здесь гостями, а чувствуют себя дома. Мы всегда рады вас видеть с нами", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".По его словам, раз на фестивале собрались такие люди, значит "вы люди, которые готовы слушать других, и других сверстников, и других людей из других стран, людей из других религий, из других обществ, из других традиций, других национальностей"."Значит, вы ищете взаимной выгоды из этого общения, взаимного обогащения духовного, материального, значит, вы готовы уважать друг друга, вы готовы любить друг друга такими, как вы есть", - отметил он.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/festival-1931203997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, дмитрий песков, общество