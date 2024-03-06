https://ria.ru/20240306/festival-1931393210.html

На ВФМ создали Международное сообщество молодых предпринимателей

На ВФМ создали Международное сообщество молодых предпринимателей - РИА Новости, 06.03.2024

На ВФМ создали Международное сообщество молодых предпринимателей

Участники Всемирного фестиваля молодежи подписали декларацию о создании Международного сообщества молодых предпринимателей, сообщили в пресс-службе форума. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:50

2024-03-06T10:50

2024-03-06T11:12

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

общество

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи подписали декларацию о создании Международного сообщества молодых предпринимателей, сообщили в пресс-службе форума. "Сообщество станет наследием Всемирного фестиваля молодежи, а в будущем, уже на специально созданной платформе, которая будет являться центром обмена знаниями, опытом и ресурсами, поможет участникам развивать свои бизнесы, изучать бизнес-среду каждого государства, помогать предпринимателям выходить на новые рынки, расширять сеть контактов и достигать новых высот в предпринимательской деятельности", — заявил советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров. Он отметил, что фестиваль стал отличной площадкой для создания нового сообщества: для молодых предпринимателей организовали специальные мероприятия, где обсуждались актуальные вопросы бизнеса.В торжественной церемонии подписания декларации участвовали представители бизнеса из 36 стран. Как пояснили организаторы, членами сообщества могут стать люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие официально зарегистрированный бизнес, высокий рейтинг доверия, желание интегрироваться в международное бизнес-сообщество и приверженные принципам устойчивого развития. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240305/festival-1931333453.html

россия

федеральная территория "сириус"

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус", общество