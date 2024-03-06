https://ria.ru/20240306/evro-1931411930.html
Курс евро опустился до 98 рублей
Курс евро опустился до 98 рублей - РИА Новости, 06.03.2024
Курс евро опустился до 98 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей, впервые с 15 февраля, доллар и юань также дешевеют - до 90,17 и 12,48 рубля соответственно, следует из... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:35
2024-03-06T11:35
2024-03-06T11:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей, впервые с 15 февраля, доллар и юань также дешевеют - до 90,17 и 12,48 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11.36 мск снижался на 65 копеек, до 98 рублей, а минутами ранее - и до 97,94 рубля.Курс юаня в то же время опускается на 8 копеек, до 12,48 рубля, доллара - на 35 копеек, до 90,17 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a707b7674f38471fe8a16deac01eb6b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро опустился до 98 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился до 98 рублей впервые с 15 февраля