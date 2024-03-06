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Курс евро опустился до 98 рублей

Курс евро опустился до 98 рублей - РИА Новости, 06.03.2024

Курс евро опустился до 98 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей, впервые с 15 февраля, доллар и юань также дешевеют - до 90,17 и 12,48 рубля соответственно, следует из... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:35

2024-03-06T11:35

2024-03-06T11:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей, впервые с 15 февраля, доллар и юань также дешевеют - до 90,17 и 12,48 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11.36 мск снижался на 65 копеек, до 98 рублей, а минутами ранее - и до 97,94 рубля.Курс юаня в то же время опускается на 8 копеек, до 12,48 рубля, доллара - на 35 копеек, до 90,17 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа