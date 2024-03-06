https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

Европа дала задний ход

Европа дала задний ход - РИА Новости, 06.03.2024

Европа дала задний ход

Большая прогулка, блицкриг, "странная война" Запада с нами продолжалась ровно неделю, если считать со вторника на прошлой неделе. До вторника на этой неделе. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

министерство обороны сша

ллойд остин

олаф шольц

россия

украина

евросоюз

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Большая прогулка, блицкриг, "странная война" Запада с нами продолжалась ровно неделю, если считать со вторника на прошлой неделе. До вторника на этой неделе.Потому что в предыдущий вторник французский президент заявил, что "поражение России — это необходимое условие для европейской безопасности". И если эту безопасность нужно обеспечить, то почему бы не отправить в зону СВО французских военных. Теперь уже официально, ну или полуофициально, заявил Макрон. Подмигивая обоими глазами. Кося то в сторону Ллойда Остина, то Олафа Шольца.Шеф Пентагона поначалу эту идею вроде бы и поддержал, а потом как бы и не очень. То есть оно, конечно, и неплохо, если вдарить по русским, но по зрелому размышлению бывший кадровый военный все-таки сложил два и два и понял, что себе дороже выйдет. Федеральный канцлер всю неделю имел бледный вид: русские в Париже, да и даже в Варшаве (наверное) — еще ничего, но русские солдаты в Берлине, где практически все — в памяти о тотальном "гитлеркапут", — выглядит для любого немца незакрытым гештальтом. Поняв, что союзнички его оставили наедине с русской военной машиной, Макрон не имел другого варианта, кроме как включить заднюю передачу. О включении стало известно вчера — лидер ядерной державы заявил, что "его не совсем правильно поняли". Ну хорошо, господин президент, замнем для ясности этот трогательный недопониманс. Но неясности тем не менее остаются.И эти неясности прекрасны — и вообще, и в частности. За кратенький период, когда шел галльский поход "на Кремль", например, выяснилось, что не только Франции, но и всей Европе нечего не то что Украине поставлять — самим стрелять категорически нечем. Оказывается, военные предприятия лет сто, а то и сто пятьдесят лет назад еще мощные и устрашающие, превратились практически в свечные заводики. У которых нет даже пороха. Во всех смыслах. Потому что порох, как сообщил главный по промышленности в ЕС Тьерри Бретон, делается из нитроцеллюлозы, а ту производят из особого хлопка. А этот особый хлопок выращивают главным образом в Китае. И — надо ж такому было случиться — поставки этого сырья из Поднебесной внезапно обмелели.Через три дня после такого духоподъемного заявления из Киева написали, что исчезли (куда-то) шестнадцать миллиардов евро, которые торжественно спонсоры "демократии и прогресса" пообещали дать (и дали, судя по всему) Украине еще два года назад. Собирали конференции, произносили речи, клеймили нас, естественно, а еще выписывали жирные чеки с суммой от руки и многими нолями. Тогда деньги были. И, скорее всего, когда-то деньги будут. Но сейчас, в данный конкретный момент, денег нет.Но на этом булгаковщина (вот не надо было переименовывать улицу Михаила Афанасьевича в Киеве, не стоит тревожить тени великих) не закончилась. Как бодро доложила "Вашингтон Пост", "никто ни в администрации Зеленского, ни в военном руководстве не может объяснить, куда делись 700 тысяч мобилизованных": тех, что похватали по улицам и переулкам, физически и фактически оказалось в два с лишним раза меньше. А именно — лишь триста тысяч, чье местонахождение хотя бы приблизительно официально известно.Вообще, если дальше оставаться в логике "нехорошей квартиры", в которую превратился общеевропейский блок, то нужно заметить, что аттракцион неслыханной щедрости в Праге, где Макрон в эти дни с визитом, продолжится. И если год назад еэсовцы подписывали договора на поставку миллиона снарядов на март этого года (поставили, но и то — это под вопросом — лишь треть от обещанного), то теперь в столице Чехии обещают "найти деньги" (оцените красоту формулировки) на поставку 800 тысяч снарядов.Которых, правда, нет пока. Их нужно либо у кого-то одолжить, либо произвести самостоятельно. Но про производство, хлопок и порох все уже сказал еврокомиссар Бретон.В этой ситуации остается либо поменять наполеновский сюртук на партикулярное платье (в надежде, что платье не исчезнет, как в достопамятном сеансе в варьете, когда наивные дамочки бежали голышом по улицам), либо говорить разные красивые слова."Не время сегодня в Европе быть трусливыми, не место сегодня страху".Но, собственно, и эти слова, и эти фразы, и пафос, и грозные модуляции голоса имеют примерно тот же вес и ту же цену, что сказанные неделю назад о "поражении России", о возможности "отправки военного контингента", о "защите европейских ценностей".В этих ужимках и прыжках мы видим только одно: наша инициатива в СВО на линии боевого соприкосновения уже никем не оспаривается, наше военное преимущество больше не предмет торга. Дальше как по писаному — наступит депрессия. Собственно, один из ее клинических признаков — смена настроения и решений.Ну а потом финал — принятие. Такой конфигурации европейской безопасности и миропорядка, который нашей стане и угодна, и удобна.Так что задняя передача была включена вовремя — в историю с новым поражением от России Запад вляпаться точно не хочет.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

россия

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, министерство обороны сша, ллойд остин, олаф шольц, россия, украина, евросоюз