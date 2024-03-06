https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
Европа дала задний ход
Европа дала задний ход - РИА Новости, 06.03.2024
Европа дала задний ход
Большая прогулка, блицкриг, "странная война" Запада с нами продолжалась ровно неделю, если считать со вторника на прошлой неделе. До вторника на этой неделе. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:00
2024-03-06T08:00
2024-03-06T08:01
специальная военная операция на украине
аналитика
министерство обороны сша
ллойд остин
олаф шольц
россия
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg
Большая прогулка, блицкриг, "странная война" Запада с нами продолжалась ровно неделю, если считать со вторника на прошлой неделе. До вторника на этой неделе.Потому что в предыдущий вторник французский президент заявил, что "поражение России — это необходимое условие для европейской безопасности". И если эту безопасность нужно обеспечить, то почему бы не отправить в зону СВО французских военных. Теперь уже официально, ну или полуофициально, заявил Макрон. Подмигивая обоими глазами. Кося то в сторону Ллойда Остина, то Олафа Шольца.Шеф Пентагона поначалу эту идею вроде бы и поддержал, а потом как бы и не очень. То есть оно, конечно, и неплохо, если вдарить по русским, но по зрелому размышлению бывший кадровый военный все-таки сложил два и два и понял, что себе дороже выйдет. Федеральный канцлер всю неделю имел бледный вид: русские в Париже, да и даже в Варшаве (наверное) — еще ничего, но русские солдаты в Берлине, где практически все — в памяти о тотальном "гитлеркапут", — выглядит для любого немца незакрытым гештальтом. Поняв, что союзнички его оставили наедине с русской военной машиной, Макрон не имел другого варианта, кроме как включить заднюю передачу. О включении стало известно вчера — лидер ядерной державы заявил, что "его не совсем правильно поняли". Ну хорошо, господин президент, замнем для ясности этот трогательный недопониманс. Но неясности тем не менее остаются.И эти неясности прекрасны — и вообще, и в частности. За кратенький период, когда шел галльский поход "на Кремль", например, выяснилось, что не только Франции, но и всей Европе нечего не то что Украине поставлять — самим стрелять категорически нечем. Оказывается, военные предприятия лет сто, а то и сто пятьдесят лет назад еще мощные и устрашающие, превратились практически в свечные заводики. У которых нет даже пороха. Во всех смыслах. Потому что порох, как сообщил главный по промышленности в ЕС Тьерри Бретон, делается из нитроцеллюлозы, а ту производят из особого хлопка. А этот особый хлопок выращивают главным образом в Китае. И — надо ж такому было случиться — поставки этого сырья из Поднебесной внезапно обмелели.Через три дня после такого духоподъемного заявления из Киева написали, что исчезли (куда-то) шестнадцать миллиардов евро, которые торжественно спонсоры "демократии и прогресса" пообещали дать (и дали, судя по всему) Украине еще два года назад. Собирали конференции, произносили речи, клеймили нас, естественно, а еще выписывали жирные чеки с суммой от руки и многими нолями. Тогда деньги были. И, скорее всего, когда-то деньги будут. Но сейчас, в данный конкретный момент, денег нет.Но на этом булгаковщина (вот не надо было переименовывать улицу Михаила Афанасьевича в Киеве, не стоит тревожить тени великих) не закончилась. Как бодро доложила "Вашингтон Пост", "никто ни в администрации Зеленского, ни в военном руководстве не может объяснить, куда делись 700 тысяч мобилизованных": тех, что похватали по улицам и переулкам, физически и фактически оказалось в два с лишним раза меньше. А именно — лишь триста тысяч, чье местонахождение хотя бы приблизительно официально известно.Вообще, если дальше оставаться в логике "нехорошей квартиры", в которую превратился общеевропейский блок, то нужно заметить, что аттракцион неслыханной щедрости в Праге, где Макрон в эти дни с визитом, продолжится. И если год назад еэсовцы подписывали договора на поставку миллиона снарядов на март этого года (поставили, но и то — это под вопросом — лишь треть от обещанного), то теперь в столице Чехии обещают "найти деньги" (оцените красоту формулировки) на поставку 800 тысяч снарядов.Которых, правда, нет пока. Их нужно либо у кого-то одолжить, либо произвести самостоятельно. Но про производство, хлопок и порох все уже сказал еврокомиссар Бретон.В этой ситуации остается либо поменять наполеновский сюртук на партикулярное платье (в надежде, что платье не исчезнет, как в достопамятном сеансе в варьете, когда наивные дамочки бежали голышом по улицам), либо говорить разные красивые слова."Не время сегодня в Европе быть трусливыми, не место сегодня страху".Но, собственно, и эти слова, и эти фразы, и пафос, и грозные модуляции голоса имеют примерно тот же вес и ту же цену, что сказанные неделю назад о "поражении России", о возможности "отправки военного контингента", о "защите европейских ценностей".В этих ужимках и прыжках мы видим только одно: наша инициатива в СВО на линии боевого соприкосновения уже никем не оспаривается, наше военное преимущество больше не предмет торга. Дальше как по писаному — наступит депрессия. Собственно, один из ее клинических признаков — смена настроения и решений.Ну а потом финал — принятие. Такой конфигурации европейской безопасности и миропорядка, который нашей стане и угодна, и удобна.Так что задняя передача была включена вовремя — в историю с новым поражением от России Запад вляпаться точно не хочет.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, министерство обороны сша, ллойд остин, олаф шольц, россия, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Олаф Шольц, Россия, Украина, Евросоюз
Большая прогулка, блицкриг, "странная война" Запада с нами продолжалась ровно неделю, если считать со вторника на прошлой неделе. До вторника на этой неделе.
Потому что в предыдущий вторник французский президент заявил, что "поражение России
— это необходимое условие для европейской безопасности". И если эту безопасность нужно обеспечить, то почему бы не отправить в зону СВО французских военных. Теперь уже официально, ну или полуофициально, заявил Макрон. Подмигивая обоими глазами. Кося то в сторону Ллойда Остина
, то Олафа Шольца
.
Францию в войне с Россией ждет новый позор
Шеф Пентагона
поначалу эту идею вроде бы и поддержал, а потом как бы и не очень. То есть оно, конечно, и неплохо, если вдарить по русским, но по зрелому размышлению бывший кадровый военный все-таки сложил два и два и понял, что себе дороже выйдет. Федеральный канцлер всю неделю имел бледный вид: русские в Париже
, да и даже в Варшаве
(наверное) — еще ничего, но русские солдаты в Берлине
, где практически все — в памяти о тотальном "гитлеркапут", — выглядит для любого немца незакрытым гештальтом. Поняв, что союзнички его оставили наедине с русской военной машиной, Макрон не имел другого варианта, кроме как включить заднюю передачу. О включении стало известно вчера — лидер ядерной державы заявил, что "его не совсем правильно поняли". Ну хорошо, господин президент, замнем для ясности этот трогательный недопониманс. Но неясности тем не менее остаются.
И эти неясности прекрасны — и вообще, и в частности. За кратенький период, когда шел галльский поход "на Кремль", например, выяснилось, что не только Франции
, но и всей Европе нечего не то что Украине
поставлять — самим стрелять категорически нечем. Оказывается, военные предприятия лет сто, а то и сто пятьдесят лет назад еще мощные и устрашающие, превратились практически в свечные заводики. У которых нет даже пороха. Во всех смыслах. Потому что порох
, как сообщил главный по промышленности в ЕС
Тьерри Бретон, делается из нитроцеллюлозы, а ту производят из особого хлопка. А этот особый хлопок выращивают главным образом в Китае
. И — надо ж такому было случиться — поставки этого сырья из Поднебесной внезапно обмелели.
Украина угрожает развязать террор на Западе
Через три дня после такого духоподъемного заявления из Киева
написали, что исчезли (куда-то) шестнадцать миллиардов евро, которые торжественно спонсоры "демократии и прогресса" пообещали дать (и дали, судя по всему) Украине еще два года назад. Собирали конференции, произносили речи, клеймили нас, естественно, а еще выписывали жирные чеки с суммой от руки и многими нолями. Тогда деньги были. И, скорее всего, когда-то деньги будут. Но сейчас, в данный конкретный момент, денег нет.
Но на этом булгаковщина (вот не надо было переименовывать улицу Михаила Афанасьевича в Киеве, не стоит тревожить тени великих) не закончилась. Как бодро доложила "Вашингтон Пост
", "никто ни в администрации Зеленского, ни в военном руководстве не может объяснить, куда делись 700 тысяч мобилизованных": тех, что похватали по улицам и переулкам, физически и фактически оказалось в два с лишним раза меньше. А именно — лишь триста тысяч, чье местонахождение хотя бы приблизительно официально известно.
Вообще, если дальше оставаться в логике "нехорошей квартиры", в которую превратился общеевропейский блок, то нужно заметить, что аттракцион неслыханной щедрости в Праге
, где Макрон в эти дни с визитом, продолжится. И если год назад еэсовцы подписывали договора на поставку миллиона снарядов на март этого года (поставили, но и то — это под вопросом — лишь треть от обещанного), то теперь в столице Чехии
обещают "найти деньги" (оцените красоту формулировки
) на поставку 800 тысяч снарядов.
Которых, правда, нет пока. Их нужно либо у кого-то одолжить, либо произвести самостоятельно. Но про производство, хлопок и порох все уже сказал еврокомиссар Бретон.
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
В этой ситуации остается либо поменять наполеновский сюртук на партикулярное платье (в надежде, что платье не исчезнет, как в достопамятном сеансе в варьете, когда наивные дамочки бежали голышом по улицам), либо говорить разные красивые слова.
"Не время сегодня в Европе быть трусливыми, не место сегодня страху".
Но, собственно, и эти слова, и эти фразы, и пафос, и грозные модуляции голоса имеют примерно тот же вес и ту же цену, что сказанные неделю назад о "поражении России", о возможности "отправки военного контингента", о "защите европейских ценностей".
В этих ужимках и прыжках мы видим только одно: наша инициатива в СВО на линии боевого соприкосновения уже никем не оспаривается, наше военное преимущество больше не предмет торга. Дальше как по писаному — наступит депрессия. Собственно, один из ее клинических признаков — смена настроения и решений.
Ну а потом финал — принятие. Такой конфигурации европейской безопасности и миропорядка, который нашей стане и угодна, и удобна.
Так что задняя передача была включена вовремя — в историю с новым поражением от России Запад вляпаться точно не хочет.
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией