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Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор - РИА Новости, 06.03.2024
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13:39 06.03.2024 (обновлено: 15:29 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ege-1931454438.html
Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор
Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор - РИА Новости, 06.03.2024
Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор
Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:39
2024-03-06T15:29
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
анзор музаев
общество
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Точно с июня месяца этого года эта возможность (пересдать экзамен по выбору. — Прим. ред.) у выпускников появится", — заявил руководитель ведомства.Результат первой попытки сдать экзамен аннулируют, учитывать будут только вторую попытку — выбрать наилучший балл не получится, уточнил глава Рособрнадзора. Изменения произойдут и в расписании сдачи экзаменов, сейчас идут консультации с российскими регионами."Мы знаем, что выпускная кампания — сдача единого государственного экзамена — плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, чтобы он успел получить результат и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат", — добавил Музаев.С предложением дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор выступил на прошлой неделе президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Глава государства подчеркнул, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ нужно совершенствовать.
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
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образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, анзор музаев, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Анзор Музаев, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор

Рособрнадзор: выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель держит конверт с диском, где содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, где содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель держит конверт с диском, где содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Точно с июня месяца этого года эта возможность (пересдать экзамен по выбору. — Прим. ред.) у выпускников появится", — заявил руководитель ведомства.
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Результат первой попытки сдать экзамен аннулируют, учитывать будут только вторую попытку — выбрать наилучший балл не получится, уточнил глава Рособрнадзора. Изменения произойдут и в расписании сдачи экзаменов, сейчас идут консультации с российскими регионами.
"Мы знаем, что выпускная кампания — сдача единого государственного экзамена — плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, чтобы он успел получить результат и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат", — добавил Музаев.
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С предложением дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор выступил на прошлой неделе президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ нужно совершенствовать.

С 2009 года ЕГЭ одновременно служит в России выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз, его проводят по 14 общеобразовательным предметам. Экзамены по русскому языку и математике обязательны для получения аттестата об окончании школы. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.

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Образование - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Послание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияАнзор МузаевОбществоВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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