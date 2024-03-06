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Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор
Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор - РИА Новости, 06.03.2024
Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор
Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:39
2024-03-06T13:39
2024-03-06T15:29
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
анзор музаев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Точно с июня месяца этого года эта возможность (пересдать экзамен по выбору. — Прим. ред.) у выпускников появится", — заявил руководитель ведомства.Результат первой попытки сдать экзамен аннулируют, учитывать будут только вторую попытку — выбрать наилучший балл не получится, уточнил глава Рособрнадзора. Изменения произойдут и в расписании сдачи экзаменов, сейчас идут консультации с российскими регионами."Мы знаем, что выпускная кампания — сдача единого государственного экзамена — плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, чтобы он успел получить результат и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат", — добавил Музаев.С предложением дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор выступил на прошлой неделе президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Глава государства подчеркнул, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ нужно совершенствовать.
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, анзор музаев, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Анзор Музаев, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор
Рособрнадзор: выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Точно с июня месяца этого года эта возможность (пересдать экзамен по выбору. — Прим. ред.) у выпускников появится", — заявил руководитель ведомства.
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
Результат первой попытки сдать экзамен аннулируют, учитывать будут только вторую попытку — выбрать наилучший балл не получится, уточнил глава Рособрнадзора. Изменения произойдут и в расписании сдачи экзаменов, сейчас идут консультации с российскими регионами.
"Мы знаем, что выпускная кампания — сдача единого государственного экзамена — плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, чтобы он успел получить результат и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат", — добавил Музаев.
Новая элита. Путин определил будущее России
С предложением дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор выступил на прошлой неделе президент Владимир Путин
, оглашая послание Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ нужно совершенствовать.
С 2009 года ЕГЭ одновременно служит в России выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз, его проводят по 14 общеобразовательным предметам. Экзамены по русскому языку и математике обязательны для получения аттестата об окончании школы. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.
Отменить нельзя оставить: Россия решает ЕГЭ