https://ria.ru/20240306/ege-1931454438.html

Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор

Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор - РИА Новости, 06.03.2024

Выпускники с июня смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор

Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:39

2024-03-06T13:39

2024-03-06T15:29

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

анзор музаев

общество

владимир путин

социальный навигатор

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Точно с июня месяца этого года эта возможность (пересдать экзамен по выбору. — Прим. ред.) у выпускников появится", — заявил руководитель ведомства.Результат первой попытки сдать экзамен аннулируют, учитывать будут только вторую попытку — выбрать наилучший балл не получится, уточнил глава Рособрнадзора. Изменения произойдут и в расписании сдачи экзаменов, сейчас идут консультации с российскими регионами."Мы знаем, что выпускная кампания — сдача единого государственного экзамена — плавно перерастает в приемную кампанию в высших учебных заведениях. И здесь главное соблюсти сроки, чтобы при учете того, что если кто-то будет пересдавать, чтобы он успел получить результат и высшее учебное заведение смогло использовать вовремя этот результат", — добавил Музаев.С предложением дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор выступил на прошлой неделе президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Глава государства подчеркнул, что единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию и механизм ЕГЭ нужно совершенствовать.

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, анзор музаев, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование