https://ria.ru/20240306/dvizhenie-1931354266.html

В центре Москвы восстановили движение автомобилей после ДТП

В центре Москвы восстановили движение автомобилей после ДТП - РИА Новости, 06.03.2024

В центре Москвы восстановили движение автомобилей после ДТП

Движение на набережной Академика Туполева в Москве, ограниченное после возгорания машины, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T04:39

2024-03-06T04:39

2024-03-06T10:38

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Движение на набережной Академика Туполева в Москве, ограниченное после возгорания машины, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что движение было затруднено после возгорания автомобиля в районе дома 19 на набережной Академика Туполева в Москве. Загоревшимся автомобилем был грузовик "Почты России". В компании рассказали РИА Новости, что почтовый автомобиль ехал пустой на загрузку, водитель не пострадал. "Движение на набережной Академика Туполева восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

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2024

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происшествия, москва, авто