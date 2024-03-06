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В центре Москвы восстановили движение автомобилей после ДТП - РИА Новости, 06.03.2024
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04:39 06.03.2024 (обновлено: 10:38 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/dvizhenie-1931354266.html
В центре Москвы восстановили движение автомобилей после ДТП
В центре Москвы восстановили движение автомобилей после ДТП - РИА Новости, 06.03.2024
В центре Москвы восстановили движение автомобилей после ДТП
Движение на набережной Академика Туполева в Москве, ограниченное после возгорания машины, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:39
2024-03-06T10:38
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Движение на набережной Академика Туполева в Москве, ограниченное после возгорания машины, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что движение было затруднено после возгорания автомобиля в районе дома 19 на набережной Академика Туполева в Москве. Загоревшимся автомобилем был грузовик "Почты России". В компании рассказали РИА Новости, что почтовый автомобиль ехал пустой на загрузку, водитель не пострадал. "Движение на набережной Академика Туполева восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В центре Москвы восстановили движение автомобилей после ДТП

В центре Москвы восстановили движение, ограниченное из-за возгорания машины

© Дептранс. Оперативно/TelegramМесто происшествия, где произошло возгорание автомобиля в Москве. 5 марта 2024
Место происшествия, где произошло возгорание автомобиля в Москве. 5 марта 2024
© Дептранс. Оперативно/Telegram
Место происшествия, где произошло возгорание автомобиля в Москве. 5 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Движение на набережной Академика Туполева в Москве, ограниченное после возгорания машины, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что движение было затруднено после возгорания автомобиля в районе дома 19 на набережной Академика Туполева в Москве. Загоревшимся автомобилем был грузовик "Почты России". В компании рассказали РИА Новости, что почтовый автомобиль ехал пустой на загрузку, водитель не пострадал.
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"Движение на набережной Академика Туполева восстановлено", - говорится в сообщении.
 
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