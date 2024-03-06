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Предприниматель из Северной Осетии закупил дроны-камикадзе для бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2024
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15:57 06.03.2024
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Предприниматель из Северной Осетии закупил дроны-камикадзе для бойцов СВО
Предприниматель из Северной Осетии закупил дроны-камикадзе для бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2024
Предприниматель из Северной Осетии закупил дроны-камикадзе для бойцов СВО
Предприниматель из Северной Осетии закупил порядка 100 дронов-камикадзе для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации главы и РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:57
2024-03-06T15:57
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ПЯТИГОРСК, 6 мар — РИА Новости. Предприниматель из Северной Осетии закупил порядка 100 дронов-камикадзе для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. "Северная Осетия продолжает поддерживать бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. На этот раз диверсионно-разведывательному отряду "Алания" передано порядка 100 дронов-камикадзе. Технику почти на 5 млн рублей закупил предприниматель, пожелавший остаться неизвестным", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. "Алания" — воинский отряд добровольцев, сформированный в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Южная Осетия и участвующий в боевых действиях на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кроме отряда "Алания" от республики сформированы еще 2 отряда: добровольческий отряд "Шторм-Осетия" и усиленный сводный добровольческий отряд артиллерии.
https://ria.ru/20240306/shveya-1931487740.html
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общество
Надежные люди, Общество
Предприниматель из Северной Осетии закупил дроны-камикадзе для бойцов СВО

Предприниматель из Северной Осетии закупил сто дронов-камикадзе для бойцов СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДрон-камикадзе
Дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дрон-камикадзе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 6 мар — РИА Новости. Предприниматель из Северной Осетии закупил порядка 100 дронов-камикадзе для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Северная Осетия продолжает поддерживать бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. На этот раз диверсионно-разведывательному отряду "Алания" передано порядка 100 дронов-камикадзе. Технику почти на 5 млн рублей закупил предприниматель, пожелавший остаться неизвестным", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
"Алания" — воинский отряд добровольцев, сформированный в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Южная Осетия и участвующий в боевых действиях на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кроме отряда "Алания" от республики сформированы еще 2 отряда: добровольческий отряд "Шторм-Осетия" и усиленный сводный добровольческий отряд артиллерии.
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