https://ria.ru/20240306/drony-1931501181.html

Предприниматель из Северной Осетии закупил дроны-камикадзе для бойцов СВО

Предприниматель из Северной Осетии закупил дроны-камикадзе для бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2024

Предприниматель из Северной Осетии закупил дроны-камикадзе для бойцов СВО

Предприниматель из Северной Осетии закупил порядка 100 дронов-камикадзе для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации главы и РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:57

2024-03-06T15:57

2024-03-06T15:57

надежные люди

общество

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ПЯТИГОРСК, 6 мар — РИА Новости. Предприниматель из Северной Осетии закупил порядка 100 дронов-камикадзе для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. "Северная Осетия продолжает поддерживать бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. На этот раз диверсионно-разведывательному отряду "Алания" передано порядка 100 дронов-камикадзе. Технику почти на 5 млн рублей закупил предприниматель, пожелавший остаться неизвестным", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. "Алания" — воинский отряд добровольцев, сформированный в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Южная Осетия и участвующий в боевых действиях на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кроме отряда "Алания" от республики сформированы еще 2 отряда: добровольческий отряд "Шторм-Осетия" и усиленный сводный добровольческий отряд артиллерии.

https://ria.ru/20240306/shveya-1931487740.html

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общество