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Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом
Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом - РИА Новости, 06.03.2024
Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом
Выход из ДОВСЕ Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:24
2024-03-06T12:24
2024-03-06T12:30
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выход из ДОВСЕ Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)."ДОВСЕ себя изжил и не отвечает современным реалиям. Выход из него Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом", - сказал источник.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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молдавия, в мире, россия, довсе
Молдавия, В мире, Россия, ДОВСЕ
Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом
Источник заявил, что ДОВСЕ к моменту выхода Молдавии себя изжил
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выход из ДОВСЕ Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом, сообщил РИА Новости источник в Москве.
Ранее правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
"ДОВСЕ себя изжил и не отвечает современным реалиям. Выход из него Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом", - сказал источник.
США приостановили участие в ДОВСЕ