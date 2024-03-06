https://ria.ru/20240306/dovse-1931427048.html

Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом

Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом - РИА Новости, 06.03.2024

Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом

Выход из ДОВСЕ Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:24

2024-03-06T12:24

2024-03-06T12:30

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выход из ДОВСЕ Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)."ДОВСЕ себя изжил и не отвечает современным реалиям. Выход из него Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом", - сказал источник.

https://ria.ru/20231207/ssha-1914240889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, россия, довсе