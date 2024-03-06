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Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом - РИА Новости, 06.03.2024
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12:24 06.03.2024 (обновлено: 12:30 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/dovse-1931427048.html
Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом
Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом - РИА Новости, 06.03.2024
Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом
Выход из ДОВСЕ Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:24
2024-03-06T12:30
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выход из ДОВСЕ Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)."ДОВСЕ себя изжил и не отвечает современным реалиям. Выход из него Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом", - сказал источник.
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молдавия, в мире, россия, довсе
Молдавия, В мире, Россия, ДОВСЕ
Источник назвал выход Молдавии из ДОВСЕ логичным и ожидаемым шагом

Источник заявил, что ДОВСЕ к моменту выхода Молдавии себя изжил

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выход из ДОВСЕ Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом, сообщил РИА Новости источник в Москве.
Ранее правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
"ДОВСЕ себя изжил и не отвечает современным реалиям. Выход из него Молдавии и других стран является логичным и ожидаемым шагом", - сказал источник.
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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