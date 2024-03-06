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В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ - РИА Новости, 06.03.2024
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12:22 06.03.2024 (обновлено: 12:24 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/dovse-1931425960.html
В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ
В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ - РИА Новости, 06.03.2024
В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ
Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:22
2024-03-06T12:24
молдавия
россия
довсе
приостановка участия россии в довсе
в мире
андрей картаполов
госдума рф
европа
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе."По сути этот договор уже утратил свое предназначение на сегодняшний день, поэтому ничего это не изменит, но сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду", — сказал Картаполов.
https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html
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Молдавия, Россия, ДОВСЕ, Приостановка участия России в ДОВСЕ, В мире, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Европа
В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ

Картаполов: приостановка Молдавией действия ДОВСЕ направлена против интересов РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
"По сути этот договор уже утратил свое предназначение на сегодняшний день, поэтому ничего это не изменит, но сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду", — сказал Картаполов.
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