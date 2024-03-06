https://ria.ru/20240306/dovse-1931425960.html
В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ
В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ - РИА Новости, 06.03.2024
В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ
Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:22
2024-03-06T12:22
2024-03-06T12:24
молдавия
россия
довсе
приостановка участия россии в довсе
в мире
андрей картаполов
госдума рф
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:305:1518:1159_1920x0_80_0_0_21208d38105d1df8074ff889d4bc3899.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе."По сути этот договор уже утратил свое предназначение на сегодняшний день, поэтому ничего это не изменит, но сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду", — сказал Картаполов.
https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:163:1518:1302_1920x0_80_0_0_4411983c233aacf016e179e9ab9d8146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, довсе, приостановка участия россии в довсе, в мире, андрей картаполов, госдума рф, европа
Молдавия, Россия, ДОВСЕ, Приостановка участия России в ДОВСЕ, В мире, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Европа
В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ
Картаполов: приостановка Молдавией действия ДОВСЕ направлена против интересов РФ
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе
.
"По сути этот договор уже утратил свое предназначение на сегодняшний день, поэтому ничего это не изменит, но сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду", — сказал Картаполов.
Европа дорого заплатит за смерть ДОВСЕ