https://ria.ru/20240306/dovse-1931425960.html

В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ

В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ - РИА Новости, 06.03.2024

В Госдуме отреагировали на приостановку Молдавией действия ДОВСЕ

Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:22

2024-03-06T12:22

2024-03-06T12:24

молдавия

россия

довсе

приостановка участия россии в довсе

в мире

андрей картаполов

госдума рф

европа

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) направлена против интересов России, но данный шаг ничего не изменит, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе."По сути этот договор уже утратил свое предназначение на сегодняшний день, поэтому ничего это не изменит, но сам шаг направлен против интересов нашей страны, мы это, безусловно, будем иметь в виду", — сказал Картаполов.

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, довсе, приостановка участия россии в довсе, в мире, андрей картаполов, госдума рф, европа