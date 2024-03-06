В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР
В украинском Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР
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Город Кременчуг. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Власти города Кременчуг Полтавской области приняли решение демонтировать мемориальные доски трем героям Советского Союза, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"На заседании члены исполкома утвердили перечень мемориальных досок, которые демонтируют в Кременчуге. Это, в частности: мемориальная доска в честь героя Советского Союза Ильи Ткаченко, мемориальная доска в честь воина - интернационалиста Владимира Скрипченко, мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Петра Приходько", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, также принято решение демонтировать мемориальную доску в честь героя Советского Союза Василия Маргелова, размещенную на территории регионального ландшафтного парка.
"Доски демонтируют по требованию законов "о декоммунизации" и "об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". После демонтажа их передадут в фонд коммунального учреждения "Кременчугский краеведческий музей", - отметило "Общественное".
Василий Маргелов - советский военачальник, уроженец Днепропетровска, в годы Великой Отечественной войны участвовал в том числе в освобождении Херсона, за что был удостоен звания героя Советского Союза.
Петр Приходько и Илья Ткаченко родились в Кременчуге, участвовали в Великой Отечественной войне, звания Героя Советского Союза оба были удостоены посмертно в 1944 году.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.