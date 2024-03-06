https://ria.ru/20240306/doski-1931531979.html

В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР

В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР - РИА Новости, 06.03.2024

В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР

Власти города Кременчуг Полтавской области приняли решение демонтировать мемориальные доски трем героям Советского Союза, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:27

2024-03-06T17:27

2024-03-06T17:27

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Власти города Кременчуг Полтавской области приняли решение демонтировать мемориальные доски трем героям Советского Союза, сообщил украинский телеканал "Общественное". "На заседании члены исполкома утвердили перечень мемориальных досок, которые демонтируют в Кременчуге. Это, в частности: мемориальная доска в честь героя Советского Союза Ильи Ткаченко, мемориальная доска в честь воина - интернационалиста Владимира Скрипченко, мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Петра Приходько", - говорится в сообщении. По информации телеканала, также принято решение демонтировать мемориальную доску в честь героя Советского Союза Василия Маргелова, размещенную на территории регионального ландшафтного парка. "Доски демонтируют по требованию законов "о декоммунизации" и "об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". После демонтажа их передадут в фонд коммунального учреждения "Кременчугский краеведческий музей", - отметило "Общественное". Василий Маргелов - советский военачальник, уроженец Днепропетровска, в годы Великой Отечественной войны участвовал в том числе в освобождении Херсона, за что был удостоен звания героя Советского Союза. Петр Приходько и Илья Ткаченко родились в Кременчуге, участвовали в Великой Отечественной войне, звания Героя Советского Союза оба были удостоены посмертно в 1944 году. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html

https://ria.ru/20231212/pamyatnik-1915423249.html

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кременчуг, полтавская область, украина, в мире