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В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР - РИА Новости, 06.03.2024
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17:27 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/doski-1931531979.html
В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР
В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР - РИА Новости, 06.03.2024
В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР
Власти города Кременчуг Полтавской области приняли решение демонтировать мемориальные доски трем героям Советского Союза, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:27
2024-03-06T17:27
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Власти города Кременчуг Полтавской области приняли решение демонтировать мемориальные доски трем героям Советского Союза, сообщил украинский телеканал "Общественное". "На заседании члены исполкома утвердили перечень мемориальных досок, которые демонтируют в Кременчуге. Это, в частности: мемориальная доска в честь героя Советского Союза Ильи Ткаченко, мемориальная доска в честь воина - интернационалиста Владимира Скрипченко, мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Петра Приходько", - говорится в сообщении. По информации телеканала, также принято решение демонтировать мемориальную доску в честь героя Советского Союза Василия Маргелова, размещенную на территории регионального ландшафтного парка. "Доски демонтируют по требованию законов "о декоммунизации" и "об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". После демонтажа их передадут в фонд коммунального учреждения "Кременчугский краеведческий музей", - отметило "Общественное". Василий Маргелов - советский военачальник, уроженец Днепропетровска, в годы Великой Отечественной войны участвовал в том числе в освобождении Херсона, за что был удостоен звания героя Советского Союза. Петр Приходько и Илья Ткаченко родились в Кременчуге, участвовали в Великой Отечественной войне, звания Героя Советского Союза оба были удостоены посмертно в 1944 году. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240209/memorial-1926436771.html
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кременчуг, полтавская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Украина, В мире
В Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР

В украинском Кременчуге демонтируют мемориальные доски трем героям СССР

CC BY-SA 3.0 / Rean08 / Город Кременчуг
Город Кременчуг - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Rean08 /
Город Кременчуг. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Власти города Кременчуг Полтавской области приняли решение демонтировать мемориальные доски трем героям Советского Союза, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"На заседании члены исполкома утвердили перечень мемориальных досок, которые демонтируют в Кременчуге. Это, в частности: мемориальная доска в честь героя Советского Союза Ильи Ткаченко, мемориальная доска в честь воина - интернационалиста Владимира Скрипченко, мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Петра Приходько", - говорится в сообщении.
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По информации телеканала, также принято решение демонтировать мемориальную доску в честь героя Советского Союза Василия Маргелова, размещенную на территории регионального ландшафтного парка.
"Доски демонтируют по требованию законов "о декоммунизации" и "об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". После демонтажа их передадут в фонд коммунального учреждения "Кременчугский краеведческий музей", - отметило "Общественное".
Василий Маргелов - советский военачальник, уроженец Днепропетровска, в годы Великой Отечественной войны участвовал в том числе в освобождении Херсона, за что был удостоен звания героя Советского Союза.
Петр Приходько и Илья Ткаченко родились в Кременчуге, участвовали в Великой Отечественной войне, звания Героя Советского Союза оба были удостоены посмертно в 1944 году.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеКременчугПолтавская областьУкраинаВ мире
 
 
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