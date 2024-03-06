https://ria.ru/20240306/dorogi-1931562590.html

Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России

Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России - РИА Новости, 06.03.2024

Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:56

2024-03-06T18:56

2024-03-06T18:57

владимир путин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог в Азово-Черноморском регионе. "Отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, в ближайшие пять лет здесь будут построено и реконструировано 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог, модернизируют съезды на трассу Таврида", - сказал Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика