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Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России - РИА Новости, 06.03.2024
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18:56 06.03.2024 (обновлено: 18:57 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/dorogi-1931562590.html
Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России
Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:56
2024-03-06T18:57
владимир путин
россия
экономика
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог в Азово-Черноморском регионе. "Отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, в ближайшие пять лет здесь будут построено и реконструировано 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог, модернизируют съезды на трассу Таврида", - сказал Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России

Путин: 780 километров дорог построят и улучшат на юге РФ в ближайшие пять лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Путин. Архивное фото
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог в Азово-Черноморском регионе.
"Отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, в ближайшие пять лет здесь будут построено и реконструировано 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог, модернизируют съезды на трассу Таврида", - сказал Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
Вчера, 18:14
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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