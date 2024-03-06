https://ria.ru/20240306/dorogi-1931562590.html
Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России
Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:56
2024-03-06T18:56
2024-03-06T18:57
владимир путин
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экономика
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог в Азово-Черноморском регионе. "Отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, в ближайшие пять лет здесь будут построено и реконструировано 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог, модернизируют съезды на трассу Таврида", - сказал Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о планах по строительству и улучшению дорог на юге России
Путин: 780 километров дорог построят и улучшат на юге РФ в ближайшие пять лет
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие 5 лет будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог в Азово-Черноморском регионе.
"Отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, в ближайшие пять лет здесь будут построено и реконструировано 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог, модернизируют съезды на трассу Таврида", - сказал Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции.
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей