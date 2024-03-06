https://ria.ru/20240306/donbass-1931469749.html
Матвиенко выступила против отправки артистов в Донбасс "для покаяния"
Матвиенко выступила против отправки артистов в Донбасс "для покаяния" - РИА Новости, 06.03.2024
Матвиенко выступила против отправки артистов в Донбасс "для покаяния"
В Донбасс не следует направлять артистов "для покаяния", туда должны приезжать герои, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:25
2024-03-06T14:25
2024-03-06T16:16
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В Донбасс не следует направлять артистов "для покаяния", туда должны приезжать герои, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Тему отправки художественных коллективов в зону СВО подняла сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти (оскандалившиеся. — Прим. ред.) люди должны каяться или, извините, отмываться", — отметила Матвиенко.Председатель верхней палаты парламента предложила еще раз продумать сложившиеся подходы. Она осудила практику, при которой в регион приезжают деятели культуры, отметившиеся до этого недостойными поступками. По словам спикера Совета Федерации, артистов, которые ранее себя опорочили, отправляют в новые регионы будто бы на исправление. Те, кто осознал, что были неправы, должны публично объяснить свою позицию, считает парламентарий.В качестве примера артистов, которые должны приезжать в Донбасс, Матвиенко привела скрипача Петра Лундстрема. Она напомнила, что музыкант поддержал спецоперацию с первого ее дня.В январе вице-спикер Госдумы Петр Толстой осудил деятелей культуры, не высказывающих позицию по СВО. Он заявил, что их молчание ничуть не лучше открытого предательства.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика, новости культуры
Культура, Донбасс, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика, Новости культуры
Матвиенко выступила против отправки артистов в Донбасс "для покаяния"
Матвиенко: в Донбассе должны выступать не кающиеся артисты, а герои
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В Донбасс не следует направлять артистов "для покаяния", туда должны приезжать герои, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Тему отправки художественных коллективов в зону СВО подняла сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева
.
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"Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти (оскандалившиеся. — Прим. ред.) люди должны каяться или, извините, отмываться", — отметила Матвиенко.
Председатель верхней палаты парламента предложила еще раз продумать сложившиеся подходы. Она осудила практику, при которой в регион приезжают деятели культуры, отметившиеся до этого недостойными поступками. По словам спикера Совета Федерации, артистов, которые ранее себя опорочили, отправляют в новые регионы будто бы на исправление. Те, кто осознал, что были неправы, должны публично объяснить свою позицию, считает парламентарий.
В качестве примера артистов, которые должны приезжать в Донбасс, Матвиенко привела скрипача Петра Лундстрема. Она напомнила, что музыкант поддержал спецоперацию с первого ее дня.
В январе вице-спикер Госдумы Петр Толстой осудил деятелей культуры, не высказывающих позицию по СВО. Он заявил, что их молчание ничуть не лучше открытого предательства.
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