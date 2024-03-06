https://ria.ru/20240306/donbass-1931469749.html

Матвиенко выступила против отправки артистов в Донбасс "для покаяния"

Матвиенко выступила против отправки артистов в Донбасс "для покаяния" - РИА Новости, 06.03.2024

Матвиенко выступила против отправки артистов в Донбасс "для покаяния"

В Донбасс не следует направлять артистов "для покаяния", туда должны приезжать герои, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:25

2024-03-06T14:25

2024-03-06T16:16

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В Донбасс не следует направлять артистов "для покаяния", туда должны приезжать герои, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Тему отправки художественных коллективов в зону СВО подняла сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти (оскандалившиеся. — Прим. ред.) люди должны каяться или, извините, отмываться", — отметила Матвиенко.Председатель верхней палаты парламента предложила еще раз продумать сложившиеся подходы. Она осудила практику, при которой в регион приезжают деятели культуры, отметившиеся до этого недостойными поступками. По словам спикера Совета Федерации, артистов, которые ранее себя опорочили, отправляют в новые регионы будто бы на исправление. Те, кто осознал, что были неправы, должны публично объяснить свою позицию, считает парламентарий.В качестве примера артистов, которые должны приезжать в Донбасс, Матвиенко привела скрипача Петра Лундстрема. Она напомнила, что музыкант поддержал спецоперацию с первого ее дня.В январе вице-спикер Госдумы Петр Толстой осудил деятелей культуры, не высказывающих позицию по СВО. Он заявил, что их молчание ничуть не лучше открытого предательства.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика, новости культуры